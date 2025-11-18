Τροχαίο με τρεις τραυματίες: Φορτηγό παρέσυρε πεζό σε παράδρομο της Εθνικής προς Καβάλα ΦΩΤΟ
Φορτηγό παρέσυρε πεζό που είχε σταματήσει λόγω βλάβης. Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) σε παράδρομο του 7ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Καβάλας, στο ρεύμα προς την Καβάλα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος είχε εξέλθει από το όχημά του, καθώς αυτό είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης. Ο πεζός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο σταματημένο όχημα.
Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News