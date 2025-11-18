Τροχαίο με τρεις τραυματίες: Φορτηγό παρέσυρε πεζό σε παράδρομο της Εθνικής προς Καβάλα ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) σε παράδρομο του 7ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Καβάλας, στο ρεύμα προς την Καβάλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος είχε εξέλθει από το όχημά του, καθώς αυτό είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης. Ο πεζός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο σταματημένο όχημα.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



