Τροχαίο Παναγοπούλα: Εκτροπή και ανατροπή ΙΧ από ύψος, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ

Από το τροχαίο τραυματίστηκε 45χρονος οδηγός, που απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Τροχαίο Παναγοπούλα: Εκτροπή και ανατροπή ΙΧ από ύψος, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ
20 Οκτ. 2025 7:57
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της Παναγοπούλας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος.

Οπως μετέδωσε το Δυτικη Αχαΐα, press portal, το αυτοκίνητο έπεσε από την εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου από ύψος 15 μέτρων.

Τροχαίο Παναγοπούλα: Εκτροπή και ανατροπή ΙΧ από ύψος, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ

Στο σημείο του τροχαίου το μεσημέρι του Σαββάτου 18/10/2025, έσπευσαν  δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος, αλλά εκτός κινδύνου, φέροντας ελαφρά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται  Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:08 Καρκίνος του μαστού: Η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 24/10
10:02 Αλαβάνος: «Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας, εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής»
9:54 Νέο Εργασιακό Νόμοσχεδίο: Πού θα εφαρμοστεί το 13αωρο
9:51 Λούβρος – Εμανούελ Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
9:45 Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο
9:39 Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου
9:34 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ από την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.. αλα Κάνιε Γουέστ
9:34 Τσίπρας για Κατεχόμενα: Εκλογή Ερχιουρμάν δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
9:23 Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν
9:20 Ωρα Πατρών: Οι «πονηρούληδες» της Δημοτικής Αρχής.
9:07 Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά
9:03 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Βόρεια Μακεδονία: Σάρωσε το VMRO-DPMNE στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών
8:47 Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν
8:44 Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:33 Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
8:31 Πάτρα: Βίαζε την κόρη, απειλούσε να κάψει τη γυναίκα του!
8:25 Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, διασώθηκαν 91 μετανάστες, 14 σε σοβαρή κατάσταση
8:23 Στη Σλοβενία σήμερα ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ