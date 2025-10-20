Τροχαίο Παναγοπούλα: Εκτροπή και ανατροπή ΙΧ από ύψος, ένας τραυματίας ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της Παναγοπούλας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος.

Οπως μετέδωσε το Δυτικη Αχαΐα, press portal, το αυτοκίνητο έπεσε από την εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου από ύψος 15 μέτρων.

Στο σημείο του τροχαίου το μεσημέρι του Σαββάτου 18/10/2025, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος, αλλά εκτός κινδύνου, φέροντας ελαφρά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

