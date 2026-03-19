Τροχαίο σοκ στην Αργολίδα: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, δύο σοβαρά τραυματίες, ΦΩΤΟ

Σόκαρε την Αργολίδα σοβαρό τροχαίο, καθώς δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες και λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος στην παλαιά Εθνική Άργους – Κορίνθου στα Φίχτια κοντά στο Ενώδιο, σήμερα (19/3/2026) το απόγευμα.

Από το σφοδρό τροχαίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αργολίδας.

Έρευνα για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Άργους.



