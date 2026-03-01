Τροχαίο στα Καλάβρυτα, από θαύμα σώθηκε η οδηγός

Μόνο ως θαύμα μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το πώς σώθηκε μια νεαρή οδηγός από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματός της σε έλατο και την ανατροπή που ακολούθησε, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από το Χιονοδρομικό Κέντρο προς τα Καλάβρυτα, λίγο μετά τη διασταύρωση προς Περιστέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, η νεαρή οδηγός, η οποία επέβαινε μόνη της στο αυτοκίνητο, επιχείρησε να αποφύγει ένα ζώο που βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στην προσπάθειά της αυτή προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων για την παροχή βοήθειας. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την εικόνα του κατεστραμμένου οχήματος, η νεαρή δεν έχει τραυματιστεί και για προληπτικούς λόγους μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων για περαιτέρω εξετάσεις.

Πηγή: kalavritanews.

