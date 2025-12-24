Τροχαίο στη Λάρισα: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε στην Οδό Φαρσάλων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/12) στη Λάρισα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 5χρονο αγόρι στην Οδό Φαρσάλων, στο ύψος του στρατοπέδου Μπουγά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας το παιδάκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός, ενώ υποβλήθηκε σε εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

