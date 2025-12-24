Τροχαίο στη Λάρισα: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε στην Οδό Φαρσάλων

24 Δεκ. 2025 15:48
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/12) στη Λάρισα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 5χρονο αγόρι στην Οδό Φαρσάλων, στο ύψος του στρατοπέδου Μπουγά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας το παιδάκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός, ενώ υποβλήθηκε σε εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα.

