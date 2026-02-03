Τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών: Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσικλέτα που κινούνταν στο ύψος της Εφορίας εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο οδηγός του δικύκλου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Από το ατύχημα ο οδηγός τραυματίστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



