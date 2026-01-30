Τροχαίο στη Ρουμανία: Σήμερα και το Σάββατο οι κηδείες των «7» του ΠΑΟΚ

Συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους, στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Χθες οι σοροί τους έφθασαν στην Ελλάδα, με C130 της Πολεμικής Αεροπορίας και συνοδεία μηχανοκίνητης πορείας κατευθύνθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας.

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Σήμερα Παρασκευή 30/1/2026 και αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου, συγγενείς και φίλοι θα τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία.

Σήμερα, θα πραγματοποιούν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 μ.μ. και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

