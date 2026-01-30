Τροχαίο στη Ρουμανία: Σήμερα και το Σάββατο οι κηδείες των «7» του ΠΑΟΚ

Οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, με C130 το απόγευμα της Πέμπτης 29/01/2026.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σήμερα και το Σάββατο οι κηδείες των «7» του ΠΑΟΚ Oι σοροί μεταφέρθηκαν στο γηπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.
30 Ιαν. 2026 7:57
Pelop News

Συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους, στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Χθες οι σοροί τους έφθασαν στην Ελλάδα, με C130 της Πολεμικής Αεροπορίας και συνοδεία μηχανοκίνητης πορείας κατευθύνθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας.

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Σήμερα Παρασκευή 30/1/2026 και αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου, συγγενείς και φίλοι θα τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία.

Σήμερα,  θα πραγματοποιούν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 μ.μ. και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:58 Βασίλης Τζίγκος: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών
9:51 Κακοκαιρία: Αποκλεισμένο το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα
9:50 Συνάντηση Πιερρακάκη – Λαγκάρντ: Θα καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη
9:38 Καθηγητής έστειλε γυμνές φωτογραφίες την πρώην του και στο γιο της!
9:26 Κινητοποίηση για κατολίσθηση βράχων στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ
9:14 «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Παπαστεργίου: Να δούμε τι πήγε λάθος, ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
9:02 Αίγιο: Κλείνουν νωρίτερα σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου
8:57 Ευχάριστα νέα για τον τρίτο τραυματία του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία
8:47 Προσφυγικά: Επιστρέφει στα «παλιά» η λαϊκή αγορά της Παρασκευής
8:35 Στάση εργασίας σήμερα και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στην Πάτρα
8:27 Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
8:18 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
8:08 Kαιρός: Αστατος σήμερα 30/1, με υψηλές θερμοκρασίες, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:57 Τροχαίο στη Ρουμανία: Σήμερα και το Σάββατο οι κηδείες των «7» του ΠΑΟΚ
7:48 Επέτειος Ιμίων: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας
7:37 Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Πέτρου Καθρέπτα του ΝΟΠ
7:24 Πάτρα: Συνελήφθη αντιεξουσιαστής για τον ξυλοδαρμό 19χρονων για την… Ελληνική σημαία
7:12 Μια προφυλάκιση για την κάνναβη των 900.000 ευρώ, Πατρινός ο «παραλήπτης» ΦΩΤΟ
23:57 Αναβιώνει στην Επίδαυρο η θρυλική όπερα «Μήδεια» που σημάδεψε η Μαρία Κάλλας
23:39 Τραμπ: «Δεν κοιμάμαι στα υπουργικά συμβούλια, κλείνω τα μάτια γιατί βαριέμαι»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ