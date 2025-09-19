Τροχαίο στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (19/9) στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν τραυματισμούς.

Η σύγκρουση προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις και δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



