Τρόμαξαν τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου – Καπνοί αναστάτωσαν τους ασθενείς

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι ασθενείς των ανώτερων ορόφων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ισόγειο. Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο.

01 Μαρ. 2026 11:30
Pelop News

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3/2026) στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από τον δεύτερο όροφο, όπου στεγάζεται η Καρδιολογική Κλινική.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι ασθενείς των ανώτερων ορόφων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ισόγειο. Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, οι μαύροι καπνοί κάλυψαν τον δεύτερο όροφο, πιθανότατα λόγω βραχυκυκλώματος, και επεκτάθηκαν έως τον τρίτο όροφο, όπου λειτουργεί η Παθολογική Κλινική. Το προσωπικό του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα για την ασφάλεια των ασθενών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφίες από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής δημοσίευσε το mesolonghinews.gr, καταγράφοντας την άμεση παρέμβαση για τον περιορισμό των καπνών και την προστασία των ασθενών.

