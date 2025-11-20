Τρομερό μήνυμα ζωής από Μπάνκι: Κάλεσε στην Εθνική Ιταλίας τον Πολονάρα!

Ο «Achi» συνεχίζει να δίνει τον δικό του σπουδαίο και δύσκολο αγώνα με τη λευχαιμία, από το σπίτι του

20 Νοέ. 2025 22:23
Pelop News

Σε τρομερή η κίνηση που συγκινεί και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ζωής προχώρησε ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, εν όψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ του 2027 καθώς τοποθέτησε τον Ακίλε Πολονάρα ως αρχηγό της Εθνικής ομάδας στις πρώτες του κλήσεις.

Ο «Achi» συνεχίζει να δίνει τον δικό του σπουδαίο και δύσκολο αγώνα με τη λευχαιμία, από το σπίτι του. Προφανώς, ο Ιταλός φόργουορντ, με τις 94 συμμετοχές του, δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην αποστολή, ωστόσο η τιμητική αυτή κλήση τον καθιστά αναπόσπαστο μέλος της ομάδας.

Πρόκειται για μια σπουδαία, μεγαλειώδη κίνηση από τον Λούκα Μπάνκι, ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού, συμπαράστασης και αναγνώρισης του ρόλου του Πολονάρα, ο οποίος είχε ήδη φορέσει το περιβραχιόνιο στον αγώνα του Φεβρουαρίου 2024.

Η εθνική Ιταλίας αγωνίζεται στον Δ΄ όμιλο της προκριματικής φάσης. Στις 27 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία στην Τορτόνα και στις 30 Νοεμβρίου θα βρει στον δρόμο της τη Λιθουανία στην Κλαϊπέντα.

