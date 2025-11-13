Τρομοκράτες για τις ΗΠΑ ομάδες «Antifa» στην Ευρώπη, δύο στις τέσσερις από την Ελλάδα

Δύο ελληνικές οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα antifa, που τόσο πολεμά ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον τρομοκράτες «made in Greece» για τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, φαίνεται ότι διευρύνει τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων και πλέον συμπεριλαμβάνει και τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες, που συνδέονται με το κίνημα Antifa, ως «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» (Foreign Terrorist Organizations) και «Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες» (Specifically Designated Global Terrorists).

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Fox News το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα εντάξει τις οργανώσεις αυτές που δραστηριοποιούνται σε Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα στην ίδια λίστα, που υπάρχουν οργανώσεις όπως το ISIS, η αλ-Κάιντα και η Χεζμπολάχ, δείχνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, το λέει και το εννοεί ότι θα πατάξει το κίνημα antifa και σε διεθνές επίπεδο.

Είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει χαρακτηρισμούς «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης» σε ομάδες συνδεδεμένες με την Antifa, επεκτείνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη οδηγία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο.

Όπως αναφέρει ακόμη το δημοσίευμα, οι τέσσερις ομάδες που συνδέονται με την Antifa, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν ή διέπραξαν βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Ο χαρακτηρισμός απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία των FTO και των SDGT και να απαγορεύουν την είσοδο των μελών της ομάδας στις ΗΠΑ. Επιτρέπει επίσης στις ΗΠΑ να διώκουν ποινικά όσους βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος και προσφέρουν υλική υποστήριξη σε FTO ή συνωμοτούν για να τους προσφέρουν υποστήριξη.

Οι οργανώσεις με «άρωμα Ελλάδας» – Δύο ακόμη από Ιταλία και Γερμανία στη λίστα

Οι δύο από τις τέσσερις οργανώσεις που μπαίνουν στο τρομοκρατικό «κάδρο» των ΗΠΑ από την Ελλάδα είναι η Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη και η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα.

Η πρώτη, είχε αναλάβει την ευθύνη για τοποθέτηση της βόμβας στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στου Γουδή τον Δεκέμβριο του 2023 ενώ η δεύτερη, συνδέεται με την βομβιστική ενέργεια στα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train, τον Απρίλιο του 2024.

Σύμφωνα με το Fox News, και οι δύο οργανώσεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα είχε αφιερώσει επίθεση «στον παλαιστινιακό λαό και την ηρωική του αντίσταση».

Στην Γερμανία, η Antifa Ost είναι ένας αριστερός πυρήνας που έχει συνδεθεί με επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023 στη χώρα με τους γερμανούς εισαγγελείς να έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που συνδέονται με την οργάνωση.

Το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο, γνωστό και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, είναι ένας συνασπισμός ομάδων στην Ιταλία που υποστηρίζει την επαναστατική ένοπλη σύγκρουση εναντίον του ιταλικού κράτους. Η ομάδα που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, έχει συνδεθεί με δεκάδες περιστατικά όπως επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς και βιομηχανικούς στόχους, μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, πυροβολισμούς, ενώ συνδέεται και με τη τη δολοφονίας στελέχους πυρηνικής μηχανικής το 2012.

