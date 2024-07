Τρόμος για επιβάτες αεροπλάνου – Πήρε φωτιά ο τροχός ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε σε τροχό ενός αεροπλάνου Airbus A-330 των σαουδαραβικών αερογραμμών κατά την προσγείωσή του σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο της Πεσαβάρ, στο Πακιστάν.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο διεθνές αεροδρόμιο, καθώς έγινε εσπευσμένα ρίψη αφρού στους τροχούς του αεροσκάφους, το οποίο οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν από τη φουσκωτή τσουλήθρα.

Η πτήση SV-792 της εταιρείας Saudia είχε αναχωρήσει από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Πεσαβάρ του Πακιστάν.

Saudia A330-300 evacuated after landing in Peshawar due to a fire in its landing gear. All 276 passengers and 21 crew left the aircraft safely using the emergency slides. pic.twitter.com/nIj7zhyAO6

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2024