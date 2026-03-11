Τρόμος και πανικός: Η τρελή πορεία του 20χρονου οδηγού που παρέσυρε ηλικιωμένη, χτύπησε μηχανάκι και βαν για να καταλήξει σε φαρμακείο!ΒΙΝΤΕΟ

Προσπάθησε να διαφύγει όταν χτύπησε την 78χρονη αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή της Πειραϊκής

11 Μαρ. 2026 10:22
Pelop News

Σκηνές πανικού και τρόμου εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί στον Πειραιά όπου ένας 20χρονος οδηγός ΙΧ παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μια ηλικιωμένη, χτύπησε ένα μηχανάκι και μια τζαμαρία και συνέχισε την «τρελή» πορεία του μέχρι την Πειραϊκή, αποτυπώνονται σε βίντεο.

Σε αυτό φαίνεται το ασημί ΙΧ να κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα επί της Ηρώων Πολυτεχνείου προκειμένου να διαφύγει από το σημείο στο οποίο χτύπησε την 78χρονη.

Νωρίτερα, στην προσπάθειά του αυτή έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο βαν και κατέληξε στα κάγκελα, μπροστά από ένα φαρμακείο.

Ο 20χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή της Πειραϊκής. Εκεί, οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα ΙΧ, προκαλώντας τους υλικές ζημιές κατέβηκε από το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός αλλά οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.

