Τρόμος σε χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ στο Μπέρμιγχαμ: 13 τραυματίες από πτώση αιωρούμενου παιχνιδιού ΦΩΤΟ

Σοκ προκάλεσε ένα ατύχημα σε χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, όταν το αιωρούμενο παιχνίδι “Star Flyer” κατέρρευσε το βράδυ της Πέμπτης. Δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 11, κυρίως γυναίκες, υπέστησαν ελαφρά τραύματα και εξετάστηκαν επί τόπου.

12.20.2024: A festive fairground ride “failed and crashed” in Birmingham city centre, leaving several people requiring medical assistance, emergency services have confirmed.

The ‘Star Flyer’ ride dropped to ground level “whilst in operation” in Centenary Square. pic.twitter.com/qtVIGsRZkR

