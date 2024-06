Τρόμος σε πτήση: Σοβαρές ζημιές από χαλάζι σε αεροσκάφος, εξαφανίστηκε το ρύγχος του!

Αεροσκάφος της Austrian Airlines υπέστη σημαντικές ζημιές καθώς πέρασε από περιοχή με πυκνή χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να καταστραφεί μέρος του ρύγχους του, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η πτήση OS434 εκτελούσε πτήση από την Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας προς τη Βιέννη της Αυστρίας την Κυριακή, όταν προσέκρουσε σε «κύτταρο καταιγίδας», ανέφερε η Austrian Airlines σε δήλωσή της στο ABC News. Το χαλάζι προκάλεσε ζημιές στα παράθυρα του πιλοτηρίου, σε ορισμένα καλύμματα και στη μύτη, η οποία σύμφωνα με τις φωτογραφίες φαινόταν να έχει σπάσει.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024