Τρόμος στη Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος πυροβόλησε από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ ΒΙΝΤΕΟ

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν. Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές

Τρόμος στη Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος πυροβόλησε από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ ΒΙΝΤΕΟ
28 Σεπ. 2025 20:55
Pelop News

Σοκ προκάλεσε στην κωμόπολη Σάουθπορτ της Βόρειας Καρολίνας ένα περιστατικό με ένοπλο που άνοιξε πυρ από βάρκα εναντίον των θαμώνων παραθαλάσσιου μπαρ, το Σάββατο το βράδυ. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 44χρονος Νάιτζελ Έντζ, από το γειτονικό νησί Οουκ, προσέγγισε την ακτή με μικρή βάρκα, σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα και άρχισε να πυροβολεί το συγκεντρωμένο πλήθος πριν διαφύγει. Λίγο αργότερα, άνδρες της Ακτοφυλακής τον εντόπισαν να βγάζει τη βάρκα του από το νερό και τον συνέλαβαν.

Ο Έντζ αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, πέντε απόπειρες ανθρωποκτονίας και πέντε επιθέσεις με φονικό όπλο. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη, ενώ παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία των θυμάτων και η ακριβής κατάσταση των τραυματιών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:45 Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στο Μεγάλο Φαράγγι Huajiang
22:29 Επιστροφή στη χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
22:14 Προϋπολογισμός 2026: Στόχος ανάπτυξη πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%
21:57 Η Ουάσινγκτον «ζυγίζει» το αίτημα για Tomahawk στην Ουκρανία
21:46 Ρόδος: Εντυπωσιακό drone show για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
21:37 Πολικές αρκούδες σε εγκαταλελειμμένο σοβιετικό σταθμό στην Αρκτική ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
21:29 Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης
21:20 Καρυστιανού: «Η διεκδίκηση δικαιοσύνης συνεχίζεται, ο αγώνας μας δεν σταματά»
21:07 Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ
21:07 Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο ΦΩΤΟ
20:55 Τρόμος στη Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος πυροβόλησε από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Απεργία πείνας στις φυλακές Χανίων από νεαρούς κρατούμενους
20:40 Πάτρα: Με λαμπρότητα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα ΦΩΤΟ
20:32 Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης
20:23 Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα
20:14 Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός
20:11 Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ
20:07 Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά
19:58 Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ
19:51 Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ