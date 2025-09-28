Τρόμος στη Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος πυροβόλησε από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκάλεσε στην κωμόπολη Σάουθπορτ της Βόρειας Καρολίνας ένα περιστατικό με ένοπλο που άνοιξε πυρ από βάρκα εναντίον των θαμώνων παραθαλάσσιου μπαρ, το Σάββατο το βράδυ. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 44χρονος Νάιτζελ Έντζ, από το γειτονικό νησί Οουκ, προσέγγισε την ακτή με μικρή βάρκα, σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα και άρχισε να πυροβολεί το συγκεντρωμένο πλήθος πριν διαφύγει. Λίγο αργότερα, άνδρες της Ακτοφυλακής τον εντόπισαν να βγάζει τη βάρκα του από το νερό και τον συνέλαβαν.

Southport, NC was shattered Saturday night after a gunman opened fire from a white center-console boat at American Fish Company in the Yacht Basin, leaving 11 people shot. The attacker fled up the Intracoastal Waterway toward Oak Island. pic.twitter.com/jYgc3v7Jit — 6Drillz 😈 (@6Drillz_tv) September 28, 2025

Ο Έντζ αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, πέντε απόπειρες ανθρωποκτονίας και πέντε επιθέσεις με φονικό όπλο. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη, ενώ παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία των θυμάτων και η ακριβής κατάσταση των τραυματιών.

