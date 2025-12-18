Τροπολογία ΥΠΟΙΚ: Παράταση μέχρι Απρίλιο 2026 για υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή ενοικίων

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή που μεταθέτει για την 1η Απριλίου 2026 την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής πληρωμής μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών μέσων. Η ρύθμιση καλύπτει όλες τις μισθώσεις και παρέχει πρόσθετο διάστημα σε εκμισθωτές και μισθωτές για την προσαρμογή τους.

Το μέτρο εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της διαφάνειας και περιορισμού της φοροδιαφυγής σε εισοδήματα από ακίνητα, ενώ η παράταση αποσκοπεί στην αποφυγή πρακτικών δυσκολιών, ιδιαίτερα σε υφιστάμενα μισθωτήρια.

Νέες απαλλαγές ΕΝΦΙΑ για πυρόπληκτους Αττικής

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιπλέον, για το 2026 θεσπίζονται απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις εν λόγω πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων περιλαμβάνεται και παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, ώστε να διασφαλιστούν κοινοτικοί πόροι και να ολοκληρωθούν εκκρεμείς επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.

