Τσερνόμπιλ: Η κληρονομιά της ραδιενέργειας – Πέντε μύθοι και η αντίδραση των Ελλήνων

Το ημερολόγιο έγραφε 26 Απριλίου 1986 όταν εξερράγη αντιδραστήρας στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ της τότε Σοβιετικής Ενωσης (σημερινής Ουκρανίας), με ανυπολόγιστες συνέπειες για την Ευρώπη, ίσως και για όλη την ανθρωπότητα, καθώς η φωτιά που έκαιγε τις επόμενες δύο εβδομάδες, έστειλε στήλες ραδιενεργών νεφών και σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Το συμβάν προκάλεσε πανικό εκείνη την περίοδο και στην περιοχή μας, με τον κόσμο να αποφεύγει για αρκετό διάστημα να καταναλώνει φρούτα και λαχανικά, καθώς η φημολογία που είχε αναπτυχθεί ήθελε οτιδήποτε φύτρωνε στη γη να «έχει ποτιστεί από τη ραδιενέργεια που κατέβηκε στον Νότο». Η τραγωδία στο Τσερνόμπιλ, που παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ και στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», μας θυμίζει και σήμερα ότι η πυρηνική εποχή κρύβει σοβαρούς κινδύνους και ότι ο πλανήτης δεν πρέπει να παίζει με τη ραδιενέργεια.

Το συμβάν συνοδεύεται όμως και από 5 μύθους, τους οποίους παρουσιάζουμε σήμερα:

ΜΥΘΟΣ 1ος: Η διαρροή από το Τσερνόμπιλ προκάλεσε μόνο λίγους θανάτους και τραυματισμούς. Μόνο το 2006, ερευνητές του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο εκτιμούσαν ότι οι οφειλόμενοι στο Τσερνόμπιλ καρκίνοι μέχρι το 2065 θα είναι συνολικά 41.000.

ΜΥΘΟΣ 2ος: Το ατύχημα είχε μόνο τοπικές συνέπειες. Οι αναφορές του ΟΗΕ αναφέρουν ότι «η καταστροφή επηρέασε τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Ρωσία, με τη ραδιενέργεια να εξαπλώνεται μέχρι την ανατολική Γερμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Βρετανία κι άλλες χώρες.

MYΘΟΣ 3ος: Η φύση θριαμβεύει στη ζώνη γύρω από το Τσερνόμπιλ. Οι βιολόγοι καταγράφουν αύξηση των μεταλλάξεων, σωματικές ανωμαλίες και μείωση του ζωικού πληθυσμού και της χλωρίδας στην περιοχή.

MYΘΟΣ 4ος: Το Τσερνόμπιλ ήταν η χειρότερη πυρηνική καταστροφή. Μπορεί η διαρροή να απελευθέρωσε τη μεγαλύτερη ραδιενεργό εναπόθεση σε μια φορά, όμως άλλα πυρηνικά ατυχήματα έχουν απελευθερώσει πολύ περισσότερα ραδιενεργά ισότοπα στην ατμόσφαιρα. Μόνον οι αμερικανικές και σοβιετικές πυρηνικές δοκιμές το διάστημα 1945-1962 απελευθέρωσαν 20 δις ραδιενεργού ιωδίου.

MΥΘΟΣ 5ος: Το Τσερνόμπιλ δείχνει ότι η Σοβιετική Ενωση ήταν ανεπαρκής. Οι Σοβιετικοί μπορεί να κριτικάρονται δικαίως ότι καθυστέρησαν τρεις μέρες να ενημερώσουν το κοινό για το ατύχημα (με αποτέλεσμα γειτονικά κράτη, όπως η Πολωνία, να καθυστερήσουν να λάβουν μέτρα), εντούτοις οι τότε Σοβιετικοί ηγέτες έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να προστατεύσουν τους πολίτες τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



