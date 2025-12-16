Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»

Ανοιχτή πρόσκληση στους αγρότες για διάλογο με στόχο λύσεις στα αιτήματά τους

Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
16 Δεκ. 2025 10:53
Pelop News

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, απευθύνοντας εκ νέου κάλεσμα για συζήτηση με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στα βασικά αιτήματα των εκπροσώπων των αγροτών, τα οποία –όπως σημείωσε– εστιάζουν κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής, με έμφαση στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και στον τρόπο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή και να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσής της, ακόμη και κάτω από τα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ισχύουν σήμερα. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η χαμηλότερη δυνατή τιμή, χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στο ενεργειακό σύστημα.

Για το αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι εξετάζεται λύση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ΑΑΔΕ. Όπως δήλωσε, υπάρχει πρόθεση να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα ένας μηχανισμός που θα μπορεί να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα των αγροτών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει διαθέσιμη για διάλογο, καλώντας τους αγρότες να προσέλθουν σε συζητήσεις προκειμένου να αναζητηθούν εφαρμόσιμες λύσεις.

 


