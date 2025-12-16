Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πού υπάρχουν μπλόκα – Νεα προσκληση για διαλόγο από Χατζηδάκη και Τσιάρα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και αναμένοντας τις πανελλαδικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τη στάση τους μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Κεντρικός άξονας των κινητοποιήσεων εξακολουθεί να είναι η πίεση προς την κυβέρνηση για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, απευθύνοντας εκ νέου κάλεσμα για συζήτηση με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»

«Οι πόρτες της Κυβέρνησης είναι ανοιχτές, περιμένουμε την απάντησή τους», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που τίθενται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις, χωρίς –όπως είπε– να «εμφανίζεται ως Άη Βασίλης».

Διαβάστε επίσης: Χατζηδάκης προς αγρότες: Ανοιχτός ο διάλογος, όχι υποσχέσεις χωρίς όρια

Στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο συγκεντρώσεων που έχουν ανακοινωθεί ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί σε συγκέντρωση στο μπλόκο της Εγλυκάδας, όπου για ένατη ημέρα παραμένει κλειστή η Περιμετρική οδός.

Στο Αίγιο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, ενώ σε εγρήγορση παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων. Στο Αγρίνιο, αναμένεται συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, με συμμετοχή αγροτών από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, όπου η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή για ενδέκατη ημέρα.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μεσολόγγι, στη Βόνιτσα, στη Ναυπακτία και στη Δωρίδα, ενώ στην Ηλεία οι αγρότες εξακολουθούν να διατηρούν μπλόκα στον κόμβο του Πύργου και στα Λεχαινά.

Κρίσιμη ημέρα για τους αγρότες: Σήμερα η απάντηση στην πρόσκληση διαλόγου μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα

Θεσσαλία: Κλειστή η εθνική οδός στη Νίκαια

Στο μπλόκο της Νίκαιας συνεχίζουν να βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, διατηρώντας κλειστό το συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, με σημαντικές καθυστερήσεις.

Κατά τη χθεσινή σύσκεψη των αγροτών αποφασίστηκε οι επόμενες κινήσεις να ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, με ενιαία στάση για όλα τα μπλόκα. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί νέες δράσεις, μεταξύ των οποίων συγκέντρωση στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Στερεά Ελλάδα: Μπλόκο στον Μπράλο και ολικοί αποκλεισμοί

Συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο του Μπράλου στη Φθιώτιδα. Όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, σήμερα Τρίτη προχωρούν σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου από τις 15:00 έως τις 17:00.

Η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στις 14:00 έχει προγραμματιστεί συνάντηση των αγροτών με φορείς της περιοχής στο σημείο του μπλόκου.

Σταθερά στα μπλόκα παραμένουν επίσης οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στη Βοιωτία, στο Κάστρο και στη Θήβα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω επαρχιακών δρόμων. Για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου, μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



