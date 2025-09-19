Τσιάρας: Μην αποκρύπτουν κρούσματα ευλογιάς οι κτηνοτρόφοι

Η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, η νόσος παρουσιάζει διαφορετικό επιδημιολογικό μοντέλο από άλλες ζωικές ασθένειες, καθώς ο ιός μπορεί να παραμείνει ενεργός για μήνες σε ζωοτροφή ή τρίχωμα ζώου.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εισαγγελική έρευνα για δύο κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα

Ο υπουργός τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας και να δηλώνουν αμέσως οποιοδήποτε κρούσμα, αποφεύγοντας την απόκρυψη περιστατικών, καθώς ήδη έχουν εντοπιστεί νεκρά ζώα σε ορισμένες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι η χρήση προληπτικού εμβολιασμού θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και η ευθύνη εφαρμογής του να αναλαμβάνεται υπεύθυνα.

Σχετικά με την επιστολή της Κομισιόν, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι υπήρξε παρανόηση και τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αποφεύγοντας τυχόν πρόστιμα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη λειψυδρία και στα μεγάλα αρδευτικά έργα που υλοποιούνται ήδη στη Θεσσαλία, τον Νέστο, την Ξάνθη και το Λασίθι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2.0», με συμμετοχή ιδιωτικού τομέα και ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

