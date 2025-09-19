Τσιάρας: Μην αποκρύπτουν κρούσματα ευλογιάς οι κτηνοτρόφοι

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε την ανάγκη υπευθυνότητας και τήρησης μέτρων βιοασφάλειας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου

Τσιάρας: Μην αποκρύπτουν κρούσματα ευλογιάς οι κτηνοτρόφοι
19 Σεπ. 2025 11:12
Pelop News

Η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, η νόσος παρουσιάζει διαφορετικό επιδημιολογικό μοντέλο από άλλες ζωικές ασθένειες, καθώς ο ιός μπορεί να παραμείνει ενεργός για μήνες σε ζωοτροφή ή τρίχωμα ζώου.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εισαγγελική έρευνα για δύο κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα

Ο υπουργός τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας και να δηλώνουν αμέσως οποιοδήποτε κρούσμα, αποφεύγοντας την απόκρυψη περιστατικών, καθώς ήδη έχουν εντοπιστεί νεκρά ζώα σε ορισμένες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι η χρήση προληπτικού εμβολιασμού θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και η ευθύνη εφαρμογής του να αναλαμβάνεται υπεύθυνα.

Σχετικά με την επιστολή της Κομισιόν, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι υπήρξε παρανόηση και τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αποφεύγοντας τυχόν πρόστιμα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη λειψυδρία και στα μεγάλα αρδευτικά έργα που υλοποιούνται ήδη στη Θεσσαλία, τον Νέστο, την Ξάνθη και το Λασίθι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2.0», με συμμετοχή ιδιωτικού τομέα και ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ