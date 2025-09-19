Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εισαγγελική έρευνα για δύο κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα

Υπό δικαστική διερεύνηση η εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εισαγγελική έρευνα για δύο κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα
19 Σεπ. 2025 10:45
Pelop News

Σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Λακκόπετρας φαίνεται να εστιάζεται η έρευνα των Αρχών αναφορικά με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», η έκθεση που συνέταξε η Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Πατρών, «δείχνει» προς δύο κτηνοτρόφους. Στην πρώτη περίπτωση, η Κτηνιατρική Υπηρεσία εντόπισε, σε μονάδα που επισκέφθηκε για έλεγχο, αρκετά νεκρά ζώα -είτε θαμμένα είτε άταφα- με τις εργαστηριακές εξετάσεις να πιστοποιούν την παρουσία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην εγκατάσταση.

Η δεύτερη περίπτωση που εξετάζεται από τις αρχές αφορά έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να μετέφερε το κοπάδι του σε γειτονική περιοχή, ενώ είχε ήδη διαπιστωθεί η παρουσία της νόσου στη Δυτική Αχαΐα και είχε απαγορευτεί η μετακίνηση ζώων.

Η «Π» είχε αποκαλύψει από τα μέσα Αυγούστου την απόκρυψη της νόσου

Η «Π» είχε αποκαλύψει από τα μέσα Αυγούστου την απόκρυψη της νόσου

Οι δύο αυτές περιπτώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της Εισαγγελίας Πατρών, η οποία θα διερευνήσει το ενδεχόμενο να υπήρχαν πρόσωπα στην περιοχή της Λακκόπετρας που γνώριζαν για την παρουσία της νόσου και δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τις αρχές.

«Υπάρχουν ενδείξεις για παραλείψεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, που συνετέλεσαν στη διασπορά της νόσου. Η έκθεση που συνέταξε η Κτηνιατρική Υπηρεσία κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πατρών. Από εκεί και πέρα, θα διερευνηθεί από τους αρμόδιους αν υπάρχουν ευθύνες και, αν ναι, να καταλογιστούν και οι αντίστοιχες κυρώσεις», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις εδώ και αρκετούς μήνες.

ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ 1.000 ΖΩΑ

Μέχρι στιγμής, στη Δυτική Αχαΐα έχουν θανατωθεί περίπου 6.500 αιγοπρόβατα, από 65 κτηνοτροφικές μονάδες όπου εντοπίστηκαν κρούσματα. Η καταμέτρηση, όμως, όπως όλα δείχνουν, δεν θα σταματήσει εδώ.

«Περιμένουμε τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα των ελέγχων σε 8 ακόμα εκτροφές, που διαθέτουν συνολικά 1.000 αιγοπρόβατα. Αν είναι θετικά, τότε θα θανατωθούν και αυτά. Η διαφορά με την πανώλη είναι ότι η ευλογιά έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στο περιβάλλον και μπορεί να εμφανιστεί μετά από μήνες» τονίζει ο κ. Φίλιας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ