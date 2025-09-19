Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εισαγγελική έρευνα για δύο κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα

Σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Λακκόπετρας φαίνεται να εστιάζεται η έρευνα των Αρχών αναφορικά με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», η έκθεση που συνέταξε η Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Πατρών, «δείχνει» προς δύο κτηνοτρόφους. Στην πρώτη περίπτωση, η Κτηνιατρική Υπηρεσία εντόπισε, σε μονάδα που επισκέφθηκε για έλεγχο, αρκετά νεκρά ζώα -είτε θαμμένα είτε άταφα- με τις εργαστηριακές εξετάσεις να πιστοποιούν την παρουσία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην εγκατάσταση.

Η δεύτερη περίπτωση που εξετάζεται από τις αρχές αφορά έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να μετέφερε το κοπάδι του σε γειτονική περιοχή, ενώ είχε ήδη διαπιστωθεί η παρουσία της νόσου στη Δυτική Αχαΐα και είχε απαγορευτεί η μετακίνηση ζώων.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της Εισαγγελίας Πατρών, η οποία θα διερευνήσει το ενδεχόμενο να υπήρχαν πρόσωπα στην περιοχή της Λακκόπετρας που γνώριζαν για την παρουσία της νόσου και δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τις αρχές.

«Υπάρχουν ενδείξεις για παραλείψεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, που συνετέλεσαν στη διασπορά της νόσου. Η έκθεση που συνέταξε η Κτηνιατρική Υπηρεσία κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πατρών. Από εκεί και πέρα, θα διερευνηθεί από τους αρμόδιους αν υπάρχουν ευθύνες και, αν ναι, να καταλογιστούν και οι αντίστοιχες κυρώσεις», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις εδώ και αρκετούς μήνες.

ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ 1.000 ΖΩΑ

Μέχρι στιγμής, στη Δυτική Αχαΐα έχουν θανατωθεί περίπου 6.500 αιγοπρόβατα, από 65 κτηνοτροφικές μονάδες όπου εντοπίστηκαν κρούσματα. Η καταμέτρηση, όμως, όπως όλα δείχνουν, δεν θα σταματήσει εδώ.

«Περιμένουμε τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα των ελέγχων σε 8 ακόμα εκτροφές, που διαθέτουν συνολικά 1.000 αιγοπρόβατα. Αν είναι θετικά, τότε θα θανατωθούν και αυτά. Η διαφορά με την πανώλη είναι ότι η ευλογιά έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στο περιβάλλον και μπορεί να εμφανιστεί μετά από μήνες» τονίζει ο κ. Φίλιας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

