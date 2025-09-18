Τσιάρας: Σε Αχαΐα και Θεσσαλία τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, τι είπε για ανατιμήσεις στο κρέας

«Δεν δικαιολογούνται ανατιμήσεις στο κρέας», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο MEGA την Πέμπτη. Παράλληλα, επισήμανε ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι κρύβουν κρούσματα ευλογιάς, με αποτέλεσμα η νόσος να εξαπλώνεται.

Αναστενάζουν κρεοπώλες και καταναλωτές: Κατσίκια, αρνιά και μοσχάρια από… χρυσάφι!

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος στην αγορά και ζήτησε από τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, για διάστημα 10 ημερών, όλοι οι κτηνίατροι του υπουργείου θα βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση κρουσμάτων για ελέγχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών καταγράφεται στη Θεσσαλία και στην Αχαΐα.

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθύμισε επίσης ότι πέρυσι η χώρα αντιμετώπισε για πρώτη φορά εκτεταμένη νόσο, την πανώλη, και τόνισε ότι η ευλογιά μπορεί να παραμείνει μολυσματική για περίπου έξι μήνες, σε αντίθεση με την πανώλη που επιβιώνει μόνο 21 ημέρες.

Όλες οι ενέργειες αντιμετώπισης ακολουθούν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες κάθε κράτος-μέλος πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα όταν εμφανιστεί επιδημία σε ζώα. Ο στόχος παραμένει να αποφευχθεί ένα «lockdown» στην αγροτική οικονομία και να περιοριστεί η διασπορά της νόσου με οργανωμένο και ελεγχόμενο τρόπο.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



