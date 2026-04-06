Τσιμτσιλή για Τούνη: «Δεν πιστεύω ότι δεν ήξερε ότι απαγορεύεται να ανεβάσει το όνομα»

Το θέμα της σύλληψης της Ιωάννας Τούνη το περασμένο Σάββατο, 4 Απριλίου 2026, βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας. Η γνωστή influencer συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά από μήνυση που της υπέβαλε ένας εκ των καταδικασθέντων στην υπόθεση του revenge porn, επειδή η ίδια δημοσιοποίησε το όνομα και το πρόσωπό του στα social media.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε σαφή θέση, εκφράζοντας την αμφιβολία της για το αν η Ιωάννα Τούνη έδρασε από άγνοια νόμου. «Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ιωάννα δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να ανεβάσει το όνομα. Αν ήξερε ότι μπορεί να το κάνει, θα το είχε κάνει εδώ και καιρό. Νιώθω ότι ήξερε ότι δεν μπορεί νομικά, αλλά μπορώ να καταλάβω τη συναισθηματική της κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, αναγνωρίζοντας τη φόρτιση της influencer μετά τη δικαστική απόφαση.

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη κατά τη μεταγωγή της, σημειώνοντας με δόση ειρωνείας: «Βγήκε το Σάββατο με το baby doll… Εντάξει, ήταν καλυμμένη η κοπέλα μπροστά… Αλλά ρε Ιωάννα μου, εσύ που τα προσέχεις αυτά;».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος τόνισε τη σημασία του σεβασμού των κανόνων σε μια οργανωμένη κοινωνία. «Οφείλουμε να σεβόμαστε τους κανόνες. Δεν ξέρω κανέναν κανόνα που να λέει πως αν καταδικαστείς από δικαστήριο, πρέπει να κάτσεις σπίτι σου και να μην κυκλοφορείς», ανέφερε, σχολιάζοντας την αντίδραση της influencer όταν είδε τον καταδικασθέντα σε νυχτερινό κέντρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο η νομική διαμάχη για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων αναμένεται να έχει συνέχεια.





