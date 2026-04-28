Τσουκαλάς: «Ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία»

Σκληρή επίθεση του Κώστα Τσουκαλά στην κυβέρνηση με αφορμή την επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ.

Τσουκαλάς: «Ο "επιτελικός" αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία»
28 Απρ. 2026 10:46
Pelop News

Με μια σκληρή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την κοινή επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι εσωκομματικές φωνές επιβεβαιώνουν την κριτική της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης:«Βολές» πέντε βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος, ανάμεσά τους και ο Αχαιός Ανδρέας Κατσανιώτης

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημόσια τοποθέτηση των βουλευτών Ζεμπίλη, Κατσανιώτη, Μπαραλιάκου, Οικονόμου και Παππά αποτελεί ουσιαστικά μια παραδοχή ότι το «επιτελικό κράτος» έχει οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερσυγκέντρωση εξουσιών.

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η «ορμπανοποίηση» και η εναλλακτική πρόταση Στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε τον όρο «ορμπανοποίηση», κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για διολίσθηση σε αυταρχικά μοντέλα διακυβέρνησης που δεν συνάδουν με μια ώριμη ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, η παρέμβαση των «5» αναδεικνύει την ανάγκη για:

  • Δικαιοσύνη και Λογοδοσία: Αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των εξουσιών.

  • Διαφάνεια: Τέλος στους κλειστούς πυρήνες λήψης αποφάσεων.

  • Δημοκρατική Επανεκκίνηση: Μια συνολική αλλαγή παραδείγματος που, όπως υποστηρίζει, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί με αυτή την παρέμβαση να κεφαλαιοποιήσει την εσωκομματική γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τον θεσμικό αντίποδα που θα επαναφέρει τη «λογοδοσία» στο πολιτικό σύστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ