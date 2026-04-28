Τσουκαλάς: «Ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία»

Με μια σκληρή δήλωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την κοινή επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι εσωκομματικές φωνές επιβεβαιώνουν την κριτική της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του Μαξίμου.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημόσια τοποθέτηση των βουλευτών Ζεμπίλη, Κατσανιώτη, Μπαραλιάκου, Οικονόμου και Παππά αποτελεί ουσιαστικά μια παραδοχή ότι το «επιτελικό κράτος» έχει οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερσυγκέντρωση εξουσιών.

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η «ορμπανοποίηση» και η εναλλακτική πρόταση Στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε τον όρο «ορμπανοποίηση», κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για διολίσθηση σε αυταρχικά μοντέλα διακυβέρνησης που δεν συνάδουν με μια ώριμη ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, η παρέμβαση των «5» αναδεικνύει την ανάγκη για:

Δικαιοσύνη και Λογοδοσία: Αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των εξουσιών.

Διαφάνεια: Τέλος στους κλειστούς πυρήνες λήψης αποφάσεων.

Δημοκρατική Επανεκκίνηση: Μια συνολική αλλαγή παραδείγματος που, όπως υποστηρίζει, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί με αυτή την παρέμβαση να κεφαλαιοποιήσει την εσωκομματική γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τον θεσμικό αντίποδα που θα επαναφέρει τη «λογοδοσία» στο πολιτικό σύστημα.

