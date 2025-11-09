Τσουκαλάς: Ζητά απαντήσεις από τον πρωθυπουργό για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις για την απουσία του πρωθυπουργού από κρίσιμες συνεδριάσεις στη Βουλή

09 Νοέ. 2025 12:59
Pelop News

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ζήτησε δημόσια διευκρινίσεις σχετικά με την απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή και το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Σε δήλωσή του σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν υπερασπίστηκε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ και δεν έδωσε το «παρών» σε μια κρίσιμη συνάντηση αυτοδιοικητικών.

Ο κ. Τσουκαλάς έθεσε σειρά ερωτημάτων, αναρωτώμενος αν η απουσία οφείλεται σε προσπάθεια να αποφύγει να λογοδοτήσει για τις ευθύνες του μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την κατάσταση στα ΕΛΤΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, επισήμανε τη φορολογική επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω έμμεσων φόρων και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, την οποία θεωρεί ζήτημα που χρειάζεται αιτιολόγηση από την κυβέρνηση.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, κάτι που πιστοποιήθηκε μετά τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
