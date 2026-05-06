Με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τη συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision, εκφράζοντας την πίστη του ότι ο Έλληνας εκπρόσωπος μπορεί να φτάσει μέχρι τη νίκη.

Ο stand-up comedian μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», που προβλήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου, και αναφέρθηκε τόσο στη δυναμική του τραγουδιού «Ferto» όσο και στο μήνυμα που έστειλε στον Ακύλα για να του ευχηθεί καλή επιτυχία.

Το παράπονο του Τσουβέλα στον Ακύλα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε ότι έχει στείλει μήνυμα στον Ακύλα στο Instagram, χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση.

Μάλιστα, το σχολίασε με χιούμορ, λέγοντας: «Εγώ έχω πει ότι θα κερδίσει πριν προκριθεί στον εγχώριο τελικό. Εγώ πιστεύω ότι ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision και να μου γράψει στο Instagram, του έχω γράψει καλή επιτυχία και δεν μου έχει απαντήσει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε, απευθυνόμενος αστειευόμενος στον τραγουδιστή: «Δεν ντρέπεσαι ρε Ακύλα;»

Πιστεύει στη νίκη της Ελλάδας

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν έκρυψε ότι θεωρεί τον Ακύλα φαβορί για τη Eurovision, παρά το γεγονός ότι τα στοιχήματα τον φέρνουν μέχρι στιγμής στη δεύτερη θέση για τη νίκη στον μεγάλο τελικό.

Όπως είπε, πίστεψε στη δυναμική του τραγουδιού πριν ακόμη ο Ακύλας εξασφαλίσει την πρόκριση από τον εγχώριο τελικό.

Η θέση της Ελλάδας στα στοιχήματα

Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου στον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, ενώ το ποσοστό που αποδίδεται στον Ακύλα για τη νίκη έχει ανέβει στο 16%, από 12%.

