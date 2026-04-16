Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αύξηση στο πρωτογενές

Το ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης έκλεισε με πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αύξηση στο πρωτογενές
16 Απρ. 2026 16:57
Ταμειακό πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο Προϋπολογισμός σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, έναντι πλεονάσματος 1,465 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα, το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, από 3,3 δισ. ευρώ πέρυσι, εξέλιξη που δείχνει ότι, παρά τη χαμηλότερη επίδοση στο ταμειακό αποτέλεσμα, το πρωτογενές ισοζύγιο κινήθηκε ανοδικά στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του τριμήνου

Με βάση τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 16,9 δισ. ευρώ, από 16,85 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στο ίδιο διάστημα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ, έναντι 15,4 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα πρώτο τρίμηνο με ήπια ενίσχυση των εσόδων, αλλά και αυξημένες δαπάνες σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτό είναι και το βασικό σημείο που εξηγεί γιατί το ταμειακό πλεόνασμα εμφανίζεται χαμηλότερο από το περσινό, παρότι το πρωτογενές αποτέλεσμα καταγράφει βελτίωση. Η τελευταία αυτή εκτίμηση προκύπτει από τη σύγκριση των επιμέρους μεγεθών που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Σε επίπεδο οικονομικής ανάγνωσης, τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η δημοσιονομική εικόνα παραμένει πλεονασματική στο ξεκίνημα του 2026, αλλά με διαφορετική σύνθεση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το ταμειακό αποτέλεσμα υποχώρησε σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, όμως το πρωτογενές αποτέλεσμα ενισχύθηκε, στοιχείο που διατηρεί το ενδιαφέρον στην πορεία εκτέλεσης του φετινού Προϋπολογισμού.

Το επόμενο διάστημα η αγορά θα παρακολουθεί αν αυτή η εικόνα θα διατηρηθεί και στους επόμενους μήνες, καθώς η εξέλιξη εσόδων και δαπανών θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό τη συνολική δημοσιονομική επίδοση της χρονιάς.

