Τυμπάκι Ηρακλείου: Ο 21χρονος που πυροβόλησε τον θείο του αναζητείται από τις Αρχές

Η αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση των πυροβολισμών στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όπου ένας 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας ενώ κοιμόταν στο σπίτι του. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ο 21χρονος ανιψιός του, ο οποίος πλέον αναζητείται από τις αρχές.

Η υπόθεση των πυροβολισμών που είχε σημειωθεί στο Τυμπάκι Ηρακλείου, με θύμα έναν 60χρονο άνδρα, εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία κατέληξε στην ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υπεύθυνος για τον τραυματισμό του 60χρονου είναι ο 21χρονος ανιψιός του. Το περιστατικό είχε σημειωθεί τη στιγμή που το θύμα κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του μαζί με τη σύζυγό του.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από το παράθυρο του δωματίου, με τα σκάγια της καραμπίνας να χτυπούν τον 60χρονο στην πλάτη και στο χέρι. Παρά τον αιφνιδιασμό και τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο άνδρας δεν υπέστη επικίνδυνο τραυματισμό.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και κατόπιν έλαβε εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, οι αρχές έχουν πλέον ταυτοποιήσει τον 21χρονο ως τον δράστη της επίθεσης και βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και σύλληψής του.

