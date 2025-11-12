«Τύμπανα» πολέμου στη Βενεζουέλα, τι σηματοδοτεί η άφιξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου

Η άφιξή του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, που εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία καλύπτει τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σηματοδοτεί κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα.

Η αποστολή του πλοίου και της συνοδευτικής του ομάδας κρούσης – που περιλαμβάνει δεκάδες αεροσκάφη και αντιτορπιλικά – είχε ανακοινωθεί σχεδόν πριν από τρεις εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, το καθεστώς του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε αυτό που χαρακτήρισε «μαζική ανάπτυξη» δυνάμεων ξηράς, θαλάσσης, αέρα, ποταμίων και πυραυλικών συστημάτων, καθώς και πολιτοφυλακών, σε μια επίδειξη ισχύος απέναντι στην αμερικανική ναυτική παρουσία στα ανοικτά των ακτών της χώρας.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο ενώνεται με άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και αεροσκάφη που εδρεύουν στο Πουέρτο Ρίκο, σχηματίζοντας τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή εδώ και δεκαετίες – τη σημαντικότερη από την εισβολή στον Παναμά το 1989.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δικαιολογήσει αυτή τη μαζική ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ως μέρος του «πολέμου κατά των ναρκωτικών», στοχεύοντας σε διακινητές που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά μέσω των υδάτων της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Η εκστρατεία αυτή έχει συμπεριλάβει αεροπορικά πλήγματα σε πλοιάρια, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 76 ανθρώπων στα ύδατα της Νότιας Αμερικής από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής εκπροσώπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, που δημοσιοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, η άφιξη του USS Gerald R. Ford, με «περισσότερους από 4.000 ναύτες και δεκάδες τακτικά αεροσκάφη», θα «ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαταράσσουν παράνομους παράγοντες και δραστηριότητες» στην περιοχή.

«Οι δυνάμεις αυτές θα ενισχύσουν και θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την αποδυνάμωση και εξάρθρωση των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων», πρόσθεσε.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι τα πλήγματα στα πλοιάρια και η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία αποτελούν μέσο πίεσης προς τον Μαδούρο να παραιτηθεί, έπειτα από αυτό που χαρακτηρίζουν νοθευμένες εκλογές του περασμένου έτους.

Ο Μαδούρο, από την πλευρά του, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «κατασκευάζουν έναν νέο πόλεμο» και δήλωσε ότι η ναυτική ανάπτυξη συνιστά «τη μεγαλύτερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει η ήπειρος μας τα τελευταία 100 χρόνια»

Παράλληλα, η Βενεζουέλα προχωρά στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων – μεταξύ αυτών και παλαιών, ρωσικής κατασκευής – ενώ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες και έγγραφα που περιήλθαν στο Reuters, καταρτίζει σχέδιο «ανταρτοπόλεμου» με στόχο να προκαλέσει αποσταθεροποίηση σε περίπτωση αεροπορικής ή χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ στο έδαφός της.

Την Τρίτη, πριν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβεβαιώσει την άφιξη του αεροπλανοφόρου, το καθεστώς της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μια νέα φάση της στρατιωτικής του κινητοποίησης απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «αυτοκρατορικές απειλές των ΗΠΑ», με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει πλάνα στρατιωτικών ηγετών που απηύθυναν λόγους σε διάφορες πολιτείες.

Την Κυριακή, στο τέλος της Συνόδου της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (Celac) που πραγματοποιήθηκε στην Κολομβία, 58 από τα 60 κράτη υπέγραψαν κοινή διακήρυξη που απορρίπτει «τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας και κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» – χωρίς άμεση αναφορά στις ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα και η Νικαράγουα ήταν οι μόνες χώρες που δεν υπέγραψαν τη διακήρυξη, με το καθεστώς του Μαδούρο να δηλώνει απογοητευμένο επειδή δεν υπήρξε πιο αυστηρή καταδίκη των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος διαπραγματεύεται με τον Τραμπ συμφωνία για μείωση των αμερικανικών δασμών στις βραζιλιάνικες εισαγωγές κατά περισσότερο από 50%, απέφυγε επίσης κάθε άμεση αναφορά στην Ουάσιγκτον.

«Είμαστε μια ζώνη ειρήνης. Δεν χρειαζόμαστε πόλεμο εδώ. Το πρόβλημα στη Βενεζουέλα είναι πολιτικό και πρέπει να λυθεί με πολιτικά μέσα», δήλωσε.

