Τζαμάκος: «Η ποιότητα στην επίθεση μας έδωσε τη νίκη»

Τζαμάκος: «Η ποιότητα στην επίθεση μας έδωσε τη νίκη»
04 Ιαν. 2026 13:51
Pelop News

Την ικανοποίηση του για τη νίκη με τον Εσπερο, αλλά και τον προβληματισμό του για τα κενά διαστήματά έθεσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Απόλλωνα, Κώστας Τζαμάκος ο οποίος τόνισε: «Καλή χρόνια σε όλους. Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Παρερχόμασταν από μια κακή ήττα στη Κηφισιά και προσπαθήσαμε να εντάξουμε στο παιχνίδι παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμέτοχής και προερχόντουσαν από τραυματισμό όπως ο Ζούμπος και ο Σταμάτης.

Οταν παίζαμε άμυνα ελέγχαμε το παιχνίδι, όμως υπήρχαν στιγμές μας δυσκόλεψε η ζώνη της Λαμίας, αλλά θεωρώ ότι έχουμε ποιότητά στην επίθεση, παίξαμε σοβαρή άμυνα στα τελευταία λεπτά και πήραμε τη νίκη. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα που πρέπει να βελτιώσουμε ενόψει του αγώνα με τον Κρόνο. Αν θες να κάνουμε πρωταθλητισμό πρέπει να κερδίζεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:38 ΥΠΑ: «Μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό για το Βενιζέλος»
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ