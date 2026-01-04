Τζαμάκος: «Η ποιότητα στην επίθεση μας έδωσε τη νίκη»

Την ικανοποίηση του για τη νίκη με τον Εσπερο, αλλά και τον προβληματισμό του για τα κενά διαστήματά έθεσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Απόλλωνα, Κώστας Τζαμάκος ο οποίος τόνισε: «Καλή χρόνια σε όλους. Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Παρερχόμασταν από μια κακή ήττα στη Κηφισιά και προσπαθήσαμε να εντάξουμε στο παιχνίδι παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμέτοχής και προερχόντουσαν από τραυματισμό όπως ο Ζούμπος και ο Σταμάτης.

Οταν παίζαμε άμυνα ελέγχαμε το παιχνίδι, όμως υπήρχαν στιγμές μας δυσκόλεψε η ζώνη της Λαμίας, αλλά θεωρώ ότι έχουμε ποιότητά στην επίθεση, παίξαμε σοβαρή άμυνα στα τελευταία λεπτά και πήραμε τη νίκη. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα που πρέπει να βελτιώσουμε ενόψει του αγώνα με τον Κρόνο. Αν θες να κάνουμε πρωταθλητισμό πρέπει να κερδίζεις».

