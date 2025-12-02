Τζαμάκος: «Ο Απόλλων ανήκει στη GBL, έχει μια “ταυτότητα” 100 χρόνων»

Με 86-79 ο Απόλλων νίκησε εκτός έδρας τη Σαρωνίδα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της National League 1, και ο προπονητής των «μελανόλευκων», Κώστας Τζαμάκος, μίλησε στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio με τον Λεωνίδα Πιστιόλη και τον Κώστα Ζαφείρη. Αναλυτικά τα όσα είπε:

Δείτε ποια ομάδα της Αγγλίας θέλει τον Καρέτσα!

Για το ότι κατάφεραν να νικήσουν μέσω της επίθεσής τους: «Στα προηγούμενα παιχνίδια οδηγός μας ήταν η άμυνα. Όταν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και πρέπει να κάνεις αλλαγές θέσεων σε παίκτες και διαχείριση κούρασης, πολλές φορές σε πάει το παιχνίδι έτσι που δε μπορείς να είσαι όπως θες στην άμυνα. Ήταν και τα φάουλ στη διαδικασία του παιχνιδιού. Αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν ήμασταν τόσο καλοί στην άμυνα, αλλά τα παιδιά έδειξαν τις αρετές τους στην επίθεση και το κερδίσαμε από εκεί. Παίζουν 6-7 άτομα εδώ και τέσσερις αγωνιστικές, οπότε υπάρχει κούραση και είναι λογικό να μη μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον ρυθμό. Έχουμε πολλή ποιότητα σαν ομάδα, έχουμε παίκτες με προσωπικότητα και το πήραμε από την επίθεσή μας».

Για τα συνεχή προβλήματα απουσιών και τραυματισμών: «Η ομάδα προπονείται με πάρα πολλές ελλείψεις, με 7-8 άτομα πολλές φορές. Δεν έχουμε τα τρία playmaker, δεν έχουμε και ένα ακόμα παιδί στα γκαρντ. Αυτό δε νομίζω πως δημιουργεί πρόβλημα, αντιθέτως δημιουργεί έξτρα κίνητρο στους υπόλοιπους να καλύψουν τα κενά, να βγουν μπροστά και να κερδίσει η ομάδα. Απ’ την πρώτη μέρα που ανέλαβα είχα πει στα παιδιά ότι δε μας ενδιαφέρει πόσοι θα είμαστε, αλλά όσοι είμαστε θα κάνουμε την προπόνηση που πρέπει να κάνουμε, θα έχουμε το πλάνο που θέλουμε για κάθε παιχνίδι. Συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό, αν μείνουμε σε αυτά δε θα προχωρήσουμε ποτέ. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε μέσα απ’ την ομαδικότητα, τη σκληρή δουλειά, απ’ το “πιστεύω” στην ομάδα και την κατεύθυνση που έχουμε σαν ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια “γροθιά” και πάμε έτσι σε κάθε ματς μέχρι να γυρίσουν οι τραυματίες».

Για την πίεση της φανέλας του Απόλλωνα και αν έχουν κάποιο έξτρα κίνητρο για την επίτευξη της ανόδου: «Ο Απόλλων γενικά, κατά τη δική μου άποψη, είναι ομάδα που ανήκει στην GBL. Είναι απ’ τις πιο ιστορικές ομάδες της επαρχίας, έχει παίξει σε δύο τελικούς Κυπέλλου, έχει παίξει στην Ευρώπη, έχει βγάλει παίκτες στο εθνικό πρωτάθλημα. Έχει μια “ταυτότητα” 100 χρόνων με πάρα πολλές επιτυχίες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. Είναι ένας πολύ ιστορικός σύλλογος και η θέση του δεν είναι στη National League 1. Για εμένα προσωπικά, δεν υπήρχε πίεση, κάνω τη δουλειά αρκετά χρόνια και έχω μάθει να ζω μ’ αυτό. Δεν έχω να αποδείξω σε κάποιον κάτι. Εγώ όταν ήρθα προσπάθησα να αλλάξω την ψυχολογία της ομάδας πρώτα απ’ όλα. Το έχουμε καταφέρει προς το παρόν. Δεν αλλάζει κάτι στο θέμα κινήτρου, το κίνητρο είναι η ομάδα να καταφέρει ν’ ανέβει στην Elite League. Δεν υπάρχει κάποιο έξτρα κίνητρο από αυτό. Ο Απόλλων δεν αξίζει να είναι στη National League 1, δεν αξίζει στο brand name της ομάδας και σε όλον τον σύλλογο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



