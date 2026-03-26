Τζιμπουτί: Ναυτική τραγωδία με 9 νεκρούς και 45 αγνοούμενους

Τραγωδία, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι είναι νεκροί και 45 παραμένουν αγνούμενοι, μετά από ναυάγιο στις ακτές του Τζιμπουτί, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου κοντά στην βόρεια ακτή του Τζιμπουτί, έξω από την περιοχή του Ομπόκ, ενώ στη βάρκα επέβαιναν 320 άτομα την ώρα του ατυχήματος.

Ο οργανισμός μετανάστευσης δεν εξέδωσε πληροφορίες αναφορικά με την προέλευση ή τον προορισμό του σκάφους, καθώς παρόμοια περιστατικά παρατηρούνται συχνά στα ύδατα ανάμεσα στο Κέρας της Αφρικής και της Υεμένης.

Χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας, ιδιαίτερα από την Αιθιοπία και την Σομαλία μετακινούνται κάθε χρόνο, με σκοπό να φτάσουν στην Σουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου, αναζητώντας περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

