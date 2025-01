Τζίμι Κάρτερ: Το «αντίο» στον μακροβιότερο πρόεδρο της Αμερικής ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στη γενέτειρα του τη νότια Τζόρτζια, ξεκίνησε σήμερα ο δημόσιος αποχαιρετισμός στον Τζίμι Κάρτερ, τον 39ο και μακροβιότερο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η αυτοκινητοπομπή με τη σημαία που κάλυπτε τη σορό του Κάρτερ κατευθύνθηκε προς την πόλη του, το Πλέινς, περνώντας από το πατρικό του σπίτι στον δρόμο για την Ατλάντα.

Η οικογένειά του, τα τέσσερα παιδιά του, εγγόνια και δισέγγονα, τον συνοδεύει σε αυτή την εξαήμερη πορεία που σηματοδοτεί την κρατική του κηδεία. Ο Κάρτερ, ο μακροβιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, πέθανε στο σπίτι του στο Πλέινς στις 29 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 100 ετών.

Οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής της πομπής στο κέντρο του Πλέινς, κοντά στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό που αποτέλεσε το κέντρο της προεκλογικής του εκστρατείας το 1976. Κάποιοι κρατούσαν μπουκέτα λουλουδιών ή φορούσαν αναμνηστικά κονκάρδες με τη φωτογραφία του Κάρτερ. «Θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής», δήλωσε ο 12χρονος Γουίλ Πόρτερ Σέλμπροκ, ο οποίος γεννήθηκε μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες αφότου ο Κάρτερ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 1981. «Ήταν πρωτοπόρος σε ό,τι προσπαθούσε να πετύχει».

Ο Σέλμπροκ πρότεινε στη γιαγιά του, Σούζαν Κον, 66 ετών, να ταξιδέψουν από το Γκέινσβιλ της Φλόριντα στο Πλέινς για να παρακολουθήσουν την έναρξη του τελευταίου ταξιδιού του Κάρτερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Κάρτερ και η σύζυγός του, Ροζαλίν, που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2023, γεννήθηκαν στο Πλέινς και πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην περιοχή, εκτός από τα χρόνια της ναυτικής καριέρας του και τις θητείες του ως κυβερνήτης της Τζόρτζια και πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η πομπή σταμάτησε μπροστά στο σπίτι του Κάρτερ, στη φάρμα της οικογένειας λίγο έξω από το Πλέινς. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων χτύπησε την καμπάνα της φάρμας 39 φορές, τιμώντας τον ως 39ο πρόεδρο. Στη συνέχεια, η σορός του μεταφέρθηκε στην Ατλάντα, όπου έγινε στιγμή σιγής μπροστά από το Καπιτώλιο της Τζόρτζια, καθώς και τελετή στο Προεδρικό Κέντρο Κάρτερ.

