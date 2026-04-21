Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων αλλά στο κόστος

Οι ακυρώσεις πτήσεων που έχουν αρχίσει να καταγράφονται από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δεν οφείλονται, σε αυτή τη φάση, σε έλλειψη καυσίμων αεροπορίας, αλλά στη μεγάλη αύξηση του κόστους τους. Αυτό ξεκαθάρισε από τις Βρυξέλλες ο επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ακυρώσεις δρομολογίων από ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ζήτημα εφοδιασμού, αλλά καθαρά οικονομική πίεση λόγω των τιμών των καυσίμων, οι οποίες, όπως είπε, έχουν υπερδιπλασιαστεί. Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει αρκετές εταιρείες στο να περιορίσουν ή και να διακόψουν δρομολόγια που δεν μπορούν πλέον να σταθούν εμπορικά.

Δρομολόγια που δεν «βγαίνουν» πια

Ο επίτροπος Μεταφορών περιέγραψε μια εικόνα στην οποία ακόμη και γραμμές που κινούνταν οριακά στο σημείο κερδοφορίας έχουν πλέον περάσει σε ζώνη μη βιωσιμότητας. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα που βλέπει σήμερα η Κομισιόν δεν είναι ότι λείπει καύσιμο από την αγορά, αλλά ότι το κόστος του πιέζει ασφυκτικά τους αερομεταφορείς και οδηγεί σε εμπορικές αποφάσεις περικοπής πτήσεων.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με ευρύτερες διεθνείς πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε το Reuters, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχει αυξήσει αισθητά το κόστος των πτήσεων από την Ευρώπη, με σημαντικές επιβαρύνσεις τόσο στα μακρινά όσο και στα ενδοευρωπαϊκά δρομολόγια.

Καμία ένδειξη για γενικευμένες ακυρώσεις

Παρά τις πιέσεις, ο Απόστολος Τζιτζικώστας φέρεται να ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις για γενικευμένο κύμα ακυρώσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, ούτε λόγος για παρέμβαση έκτακτου χαρακτήρα στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά προς το παρόν το πρόβλημα αποτιμάται ως ζήτημα κόστους και όχι φυσικής έλλειψης καυσίμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχουν ήδη αναφορές ότι εξετάζονται εναλλακτικές επιλογές εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και από άλλες αγορές, εφόσον η διεθνής πίεση συνεχιστεί. Αυτό δείχνει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν υποβαθμίζουν την κατάσταση, αλλά προς το παρόν δεν μιλούν για κρίση επάρκειας.

Τι αλλάζει για τις αεροπορικές

Η βασική συνέπεια σήμερα για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ότι ορισμένα δρομολόγια, κυρίως όσα κινούνταν ήδη με χαμηλά περιθώρια κέρδους, γίνονται δύσκολο να διατηρηθούν. Αυτό μεταφράζεται είτε σε ακυρώσεις είτε σε αναπροσαρμογή του προγραμματισμού, ανάλογα με τη γραμμή και το εμπορικό της αποτέλεσμα. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από δημοσιεύματα για ακυρώσεις ή περικοπές πτήσεων που αποδίδονται ακριβώς στην έκρηξη του λειτουργικού κόστους.

Το σήμα από τις Βρυξέλλες, πάντως, είναι σαφές: η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα επάρκειας καυσίμων αεροπορίας, αλλά μια οξεία ανατίμηση που πιέζει τις εταιρείες και, κατ’ επέκταση, το επιβατικό κοινό και τη βιωσιμότητα ορισμένων πτήσεων.

