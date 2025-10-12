Τζορτζ Τσούνης και Αλμπερτ Μπουρλά αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο!

Τους τρέλανε ο Αντώνης Ρέμος τους Ελληνες ομογενείς στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, στο «Melrose Ballroom».

Τους χάρισε μια μοναδική βραδιά όπως μόνο αυτός ξέρει! Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ξεχώρισαν ο Έλληνας πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά.

Ο Αντώνης Ρέμος καλωσόρισε το κοινό λέγοντας: «Καλησπέρα, welcome, καλησπέρα! Έχουμε πολλά χρόνια να έρθουμε. Είναι μεγάλη η χαρά γιατί εδώ στο “Μέλροουζ” είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας, ένα κομμάτι από την πατρίδα.

Το μόνο που θυμίζει πραγματικά τη διασκέδαση στην Ελλάδα. Ωραίες οι συναυλίες και τα μεγάλα τα χολ, αλλά λίγο από Ελλάδα θυμίζει μόνο το “Μέλροουζ”. Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη και τον Τόνι και τον Τζίμι, για εσάς το κάνουμε.

Πάμε να ζήσουμε μια μαγική βραδιά, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Πάμε, όλοι μαζί είμαστε απόψε. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι Αμερική, Ελλάδα είμαστε απόψε».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



