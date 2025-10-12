Τζορτζ Τσούνης και Αλμπερτ Μπουρλά αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο!

Μια απίστευτη βραδιά πρόσφερε ο χαρισματικός καλλιτέχνης στους Ελληνες ομογενείς των ΗΠΑ

Τζορτζ Τσούνης και Αλμπερτ Μπουρλά αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο!
12 Οκτ. 2025 13:42
Pelop News

Τους τρέλανε ο Αντώνης Ρέμος τους Ελληνες ομογενείς στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, στο «Melrose Ballroom».

Τους χάρισε μια μοναδική βραδιά όπως μόνο αυτός ξέρει! Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ξεχώρισαν ο Έλληνας πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά.

Ο Αντώνης Ρέμος καλωσόρισε το κοινό λέγοντας: «Καλησπέρα, welcome, καλησπέρα! Έχουμε πολλά χρόνια να έρθουμε. Είναι μεγάλη η χαρά γιατί εδώ στο “Μέλροουζ” είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας, ένα κομμάτι από την πατρίδα.

Το μόνο που θυμίζει πραγματικά τη διασκέδαση στην Ελλάδα. Ωραίες οι συναυλίες και τα μεγάλα τα χολ, αλλά λίγο από Ελλάδα θυμίζει μόνο το “Μέλροουζ”. Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη και τον Τόνι και τον Τζίμι, για εσάς το κάνουμε.

Πάμε να ζήσουμε μια μαγική βραδιά, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Πάμε, όλοι μαζί είμαστε απόψε. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι Αμερική, Ελλάδα είμαστε απόψε».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Ευθείες αιχμές από το ΚΚΕ προς τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ανάρτησή του για τη Γάζα
13:59 Ελευθεριάδης:«Παίξαμε επιθετικά και πήραμε τη νίκη»
13:54 Διπλάτανος Θέρμου: Το χωριό που επιμένει να ζει
13:54 Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς μένει «εκτός» με δική της απόφαση
13:48 Παλέρμο: Πήγε να σταματήσει έναν άνισο καυγά και τον σκότωσαν!
13:45 Ενοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και μισθωτές από το 2026
13:42 Τζορτζ Τσούνης και Αλμπερτ Μπουρλά αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο!
13:34 Η Παναχαϊκή για ότι καλύτερο στη Ζάκυνθο
13:34 Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη πισίνα
13:32 Μπαίνει στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα
13:28 Φεστιβάλ Πεντόβολα στο Θέατρο Λιθογραφείον
13:27 Η Ολυμπιάδα φιλική νίκη με ΑΟ Αιγιαλέων
13:24 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου θριάμβευσε στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»
13:18 Βυζίτσα: Η γοητεία της Μαγνησίας
13:16 Τα τρία συστατικά της πανάξιας νίκης του Προμηθέα!
13:16 Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας: Συγκίνηση και τιμή στην σημερινή έπαρση της σημαίας στην Ακρόπoλη ΦΩΤΟ
13:09 O “Γολγοθάς” της προετοιμασίας του Παναιγιαλείου-Σήμερα με Πέλοπα
13:06 Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Αρχίζει τη Δευτέρα η επιχωμάτωση του τεράστιου κρατήρα – Τι δείχνει η αυτοψία των γεωλόγων
12:56 Στο Πλανητέρο Καλαβρύτων ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ για διάσωση σκύλου
12:45 Οδοντωτός: Διπλή βλάβη στο ιστορικό τρενάκι, στο σημείο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ