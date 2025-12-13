UEFA: Αποθέωσε το γκολ του Κοϊτά, που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ κόντρα στη Σαμσουνσπόρ

Έκανε μία τρομερή ενέργεια και αφού ξεπέρασε τον αντίπαλό του, σούταρε έναν «κεραυνό» με το αριστερό, το οποίο χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα

13 Δεκ. 2025 17:19
Pelop News

Μεγάλη η εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Σαμσουνσπόρ με 2-1, χάρη στο τρομερό νικητήριο γκολ του Κοϊτά, το οποίο αποθέωσε τη UEFA, μέσω του λογαριασμού του Conference League στα social media.

Ο Κοϊτά έκανε μία τρομερή ενέργεια κόντρα στην Σαμσουνσπόρ και αφού ξεπέρασε τον αντίπαλό του, σούταρε έναν «κεραυνό» με το αριστερό, το οποίο χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για να δώσει τη νίκη στην ΑΕΚ. Αυτό ανάγκασε την UEFA, να το χαρακτηρίσει ως «ο ορισμός του τέλειου γκολ».

Να θυμίσουμε, ότι μετά από ψηφοφορία της UEFA κορυφαίο γκολ της 5ης αγωνιστικής του Conference League, αναδείχτηκε το τρομερό φάουλ ρου Ραζβάν Μάριν, που ξεκίνησε την αντεπίθεση της ΑΕΚ για την ανατροπή, που την έφερε στην 4η θέση της διοργάνωσης.

