UNESCO: Παγκόσμιο Συνέδριο στους Δελφούς παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μαζί με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα διοργανώσουν στους Δελφούς το παγκόσμιο συνέδριο με τίτλο «Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times. Enhancing Resilience and Sustainability».

Το διεθνές συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,17 & 18 Νοεμβρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα δώσει το «παρών» στην έναρξη των εργασιών, μαζί με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azouley.

Αφορμή ο εορτασμός για τα 50 χρόνια από τη Σύμβαση για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Παρίσι, 1972).

Συμμετοχή στο συνέδριο θα έχουν Συμβαλλόμενα Κράτη-Μέλη της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εκπρόσωποι της UNESCO αλλά και εμπειρογνώμονες από όλον το κόσμο.

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε πως:

«Σήμερα, μισό αιώνα μετά από την κατάρτιση της Σύμβασης, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες, αναδυόμενες προκλήσεις, που επιβάλλουν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, όχι μόνο την εφαρμογή, αλλά και την βελτίωση των μηχανισμών της Σύμβασης για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, ώστε να μετριαστούν, αν όχι να εξαλειφθούν, οι κίνδυνοι που την απειλούν. Το Συνέδριο των Δελφών φιλοδοξεί να αποτιμήσει τη συνεισφορά της Σύμβασης, σε παγκόσμιο επίπεδο, και να παρουσιάσει τις μελλοντικές τάσεις, όπως και το επίπεδο ετοιμότητας των κοινωνιών, που αντιμετωπίζουν σύγχρονες προκλήσεις. Να συζητηθούν οι προτεραιότητες και οι δυνατότητες για περαιτέρω προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

Οι θεματικές του Συνεδρίου αφορούν σε δύο κρίσιμους παράγοντες που ήδη διεθνώς επηρεάζουν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και προβλέπεται να είναι καθοριστικοί και για το μέλλον: Την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στην φύση και τον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό. Και για τα δύο ζητήματα απαιτούνται διεθνείς συνεργασίες, σε πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο, προκειμένου να οδηγηθούμε σε καθολικές λύσεις».