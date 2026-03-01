URBANFILMLUX 2026: Προβολές ταινιών 4 έως 8 Μαρτίου στο Πάνθεον

Το Βραβείο Κοινού LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & της European Film Academy είναι σύμβολο της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και τη στήριξη του κινηματογράφου και των τεχνών.

URBANFILMLUX 2026: Προβολές ταινιών 4 έως 8 Μαρτίου στο Πάνθεον
01 Μαρ. 2026 11:06
Pelop News

To φεστιβάλ URBANFILM LUX 2026, επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Πάτρα. Από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου, ο κινηματογράφος ΠΑΝΘΕΟΝ θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης σινεφίλ ,φιλοξενώντας τις πέντε υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού LUX 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Βραβείο Κοινού LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & της European Film Academy είναι σύμβολο της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και τη στήριξη του κινηματογράφου και των τεχνών.

Το φετινό line-up των ταινιών:

  • Τετάρτη 04/03 – Christy

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο | 2025 | 94 λεπτά | Δράμα

  • Πέμπτη 05/03 – Love Me Tender

Γαλλία | 2025 | 134 λεπτά | Δράμα

  • Παρασκευή 06/03- It Was Just an Accident

Ιράν, Γαλλία, Λουξεμβούργο | 2025 | 105 λεπτά | Δράμα

  • Σάββατο 07/03 – Deaf (Sorda)

Ισπανία | 2025 | 99 λεπτά | Δράμα

  • Κυριακή 08/03 – Sentimental Value

Νορβηγία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Σουηδία | 2025 | 135 λεπτά | Δράμα

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να βαθμολογήσουν τις υποψήφιες ταινίες μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα για το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX. Μαζί με τους ευρωβουλευτές, θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος νικητής επιλέγοντας ανάμεσα στις πέντε ταινίες.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 8 Μαρτίου, κάθε βράδυ στις 21:30, στον κινηματογράφο Κινηματογράφος Πάνθεον, στην οδό Γούναρη. Η κράτηση θέσεων μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε επί τόπου πριν από την έναρξη των προβολών. Οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες του προγράμματος και να ψηφίσουν την αγαπημένη τους, συμμετέχοντας ενεργά στη διοργάνωση.

To φεστιβάλ υλοποιείται από την ΑΜΚΕ RouteLab σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας και το IONIAN TV, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του φεστιβάλ ως γέφυρα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική παραγωγή και την τοπική κοινωνία.

