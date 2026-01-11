Βαφή μαλλιών: Πόσο συχνά είναι ασφαλές να βάφετε τα μαλλιά σας και τι κινδύνους κρύβει

Είτε βάφετε τα μαλλιά σας για να καλύψετε τα γκρίζα είτε απλώς για αλλαγή εμφάνισης, ένα είναι βέβαιο: η βαφή δεν είναι μια αθώα διαδικασία. Δεν επηρεάζει μόνο την υγεία των μαλλιών, αλλά και το τριχωτό της κεφαλής, το δέρμα και –σε βάθος χρόνου– τον οργανισμό συνολικά. Δερματολόγοι προειδοποιούν ότι η συχνότητα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος εφαρμογής παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.

Κάθε πότε είναι ασφαλές να βάφουμε τα μαλλιά

Σύμφωνα με τον δερματολόγο Zhao Zhaoming, η ιδανική συχνότητα βαφής είναι έως τέσσερις φορές τον χρόνο. «Η σύσταση είναι μία βαφή κάθε τρεις μήνες. Οι βαφές περιέχουν πλήθος χημικών ουσιών, μέταλλα και χρωστικές που απορροφώνται από το δέρμα και μπορεί να προκαλέσουν ερυθρότητα, κνησμό και αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής», σημειώνει.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι επιστημονικές μελέτες έχουν συσχετίσει τη συχνή βαφή μαλλιών με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων του ουροποιητικού συστήματος, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό τον περιορισμό της συχνότητας.

Προσοχή στην επαφή με το δέρμα

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές θεωρούνται οι διαδικασίες ντεκαπάζ και οι έντονες, φωτεινές αποχρώσεις, καθώς απαιτούν περισσότερα στάδια και ισχυρότερα χημικά για να «πιάσει» το χρώμα. Όσο πιο ανοιχτό ή έντονο το αποτέλεσμα, τόσο μεγαλύτερη η καταπόνηση για το μαλλί και το τριχωτό.

Οι ειδικοί συνιστούν:

Πάντα προστατευτική λοσιόν ή κρέμα στο περίγραμμα του τριχωτού πριν τη βαφή.

Αποφυγή προϊόντων άγνωστης προέλευσης.

Ιδιαίτερη προσοχή ώστε η βαφή να μην έρθει σε επαφή με αυτιά, λαιμό και πρόσωπο, περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Επιπλέον, η έντονη οσμή ορισμένων βαφών μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό και να προκαλέσει κρίσεις άσθματος ή αλλεργικές αντιδράσεις, γι’ αυτό απαιτείται καλός αερισμός του χώρου.

Πώς να προστατεύσετε τον οργανισμό μετά τη βαφή

Η βαφή δεν επιβαρύνει μόνο εξωτερικά. Ο δερματολόγος Chiu Chiu-ming τονίζει ότι μετά τη διαδικασία είναι σημαντικό:

να πίνουμε άφθονο νερό, ώστε να ενισχύεται ο μεταβολισμός και η αποβολή τοξινών,

να λαμβάνουμε βιταμίνη C, είτε μέσω συμπληρωμάτων είτε από φυσικές πηγές.

Η βιταμίνη C λειτουργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και μειώνει το οξειδωτικό στρες στον οργανισμό. Στην καθημερινή διατροφή προτείνονται φρούτα όπως πορτοκάλια, λεμόνια, ακτινίδια και γενικά λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C.

Γιατί δεν πρέπει να γίνεται βαφή και περμανάντ μαζί

Πολλοί επιλέγουν να κάνουν βαφή και περμανάντ την ίδια ημέρα για εξοικονόμηση χρόνου. Οι ειδικοί, όμως, το αποτρέπουν κατηγορηματικά. Ο Zhao Zhaoming εξηγεί ότι οι δύο διαδικασίες χρησιμοποιούν διαφορετικές και ισχυρές χημικές ουσίες, οι οποίες σε συνδυασμό προκαλούν σοβαρή φθορά στη δομή της τρίχας.

«Τα μαλλιά γίνονται πιο εύθραυστα, σπάνε πιο εύκολα και το τριχωτό γίνεται πιο ευαίσθητο. Είναι προτιμότερο να υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο διαδικασιών», επισημαίνει.

Περμανάντ ή βαφή: Ποια είναι πιο βλαβερή

Αν και η βαφή θεωρείται επικίνδυνη, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η περμανάντ είναι ακόμη πιο επιβαρυντική. Είτε πρόκειται για ζεστή είτε για κρύα περμανάντ, η διαδικασία αλλάζει τη δομή της τρίχας μέσω έντονης χημικής διέγερσης.

Για να γίνει ένα ίσιο μαλλί σγουρό ή το αντίστροφο, «σπάει» η φυσική δομή της τρίχας, κάτι που οδηγεί σε:

ξηρότητα,

φριζάρισμα,

απώλεια λάμψης,

και αυξημένο σπάσιμο.

Γι’ αυτό, αν πρέπει να επιλέξετε, οι δερματολόγοι συστήνουν μεγαλύτερη φειδώ στην περμανάντ απ’ ό,τι στη βαφή.

Το συμπέρασμα

Η βαφή μαλλιών δεν είναι απαγορευτική, αλλά απαιτεί μέτρο, σωστά προϊόντα και προσοχή. Περιορισμός της συχνότητας, σωστή προστασία του δέρματος, καλός αερισμός και ενίσχυση του οργανισμού μετά τη διαδικασία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους. Και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όταν πρόκειται για την υγεία, η ομορφιά δεν πρέπει ποτέ να προηγείται της ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



