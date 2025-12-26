Βαρδούσια: Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία – Με θερμικές κάμερες συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα Βαρδούσια όρη για τον εντοπισμό τριών ορειβατών που αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων. Σήμερα ενισχύονται τα μέσα της επιχείρησης, καθώς στις έρευνες συνδράμει και ειδική ομάδα με θερμικές κάμερες.

26 Δεκ. 2025 16:00
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού των τριών ορειβατών που αγνοούνται στα Βαρδούσια όρη, από το πρωί των Χριστουγέννων, με τις δυνάμεις διάσωσης να συνεχίζουν τις έρευνες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των αγνοουμένων διέμενε τα τελευταία δύο χρόνια στον Αθανάσιος Διάκος, όπου είχε νοικιάσει κατοικία, και συνήθιζε μαζί με φίλους του να πραγματοποιεί αναβάσεις στην ορεινή περιοχή των Βαρδουσίων.

Οι τρεις ορειβάτες ξεκίνησαν την ανάβασή τους το πρωί των Χριστουγέννων. Όταν, ωστόσο, μέχρι το βράδυ δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, φίλος τους ενημέρωσε τις Αρχές, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των ερευνών τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ σήμερα αναμένεται να συνδράμει και εξειδικευμένη ομάδα με θερμικές κάμερες, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες εντοπισμού τους σε δύσβατα σημεία του βουνού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν παρουσίασαν έντονα φαινόμενα το προηγούμενο βράδυ, η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε κάτω από το μηδέν, στοιχείο που αυξάνει την ανησυχία και δυσχεραίνει το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
