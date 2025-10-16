Βαριές ήττες για γυναίκες ΝΟΠ και ΝΕΠ

16 Οκτ. 2025 10:19
Βαριές ήττες γνώρισαν χθες ΝΟΠ και ΝΕΠ σε παιχνίδια για την 3η αγωνιστική της Α1 Εθνικής γυναικών πόλο. Παρότι ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε με 3-2, ο ΝΟΠ κατέρρευσε στη συνέχεια και συνετρίβη με 28-7 από τον δυνατό Εθνικό.
Για τη ΝΕΠ, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν ελπίδες να καταφέρει κάτι καλύτερο κόντρα στον πανίσχυρο Ολυμπιακό και μάλιστα στην έδρα του, και έχασε με 20-4. Για την πατρινή ομάδα σκόραραν οι Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου. Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό οι Πλευρίτου με 5 γκολ, ενώ οι «ερυθρόλευκες» έπαιξαν χωρίς τις Ελληνιάδη, Τριχά και Κουρέτα.
Τα 8λεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3.
Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής:
Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ 13-24, Ηλιούπολη – Χανιά 8-10, Βουλιαγμένη – Αλιμος 16-5.
Αυτό που έχει σημασία για τις ομάδες της Πάτρας είναι το μεταξύ τους παιχνίδι το Σάββατο (18.15), καθώς θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη.
