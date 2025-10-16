Βαριές ήττες για γυναίκες ΝΟΠ και ΝΕΠ

Βαριές ήττες γνώρισαν χθες ΝΟΠ και ΝΕΠ σε παιχνίδια για την 3η αγωνιστική της Α1 Εθνικής γυναικών πόλο. Παρότι ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε με 3-2, ο ΝΟΠ κατέρρευσε στη συνέχεια και συνετρίβη με 28-7 από τον δυνατό Εθνικό.

Για τη ΝΕΠ, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν ελπίδες να καταφέρει κάτι καλύτερο κόντρα στον πανίσχυρο Ολυμπιακό και μάλιστα στην έδρα του, και έχασε με 20-4. Για την πατρινή ομάδα σκόραραν οι Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου. Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό οι Πλευρίτου με 5 γκολ, ενώ οι «ερυθρόλευκες» έπαιξαν χωρίς τις Ελληνιάδη, Τριχά και Κουρέτα.

Τα 8λεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3.

Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής:

Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ 13-24, Ηλιούπολη – Χανιά 8-10, Βουλιαγμένη – Αλιμος 16-5.

Αυτό που έχει σημασία για τις ομάδες της Πάτρας είναι το μεταξύ τους παιχνίδι το Σάββατο (18.15), καθώς θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη.

