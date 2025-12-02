Βαρουφάκης κατά Τσίπρα: «Προσπαθεί να εμφανιστεί ως Οδυσσέας, αλλά θυμίζει Μελάνθιο» – Τι είπε για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μίλησε για τις δημοσκοπήσεις, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό και κάνοντας αιχμηρές ιστορικές αναφορές.

02 Δεκ. 2025 12:25
Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1, επισημαίνοντας ότι το ΜέΡΑ25 όχι μόνο δεν διαλύθηκε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023, αλλά καταγράφει πλέον ποσοστά πάνω από το 3%. Ο επικεφαλής του κόμματος άσκησε δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το νέο του βιβλίο, ενώ μίλησε και για το αγροτικό ζήτημα και τα στοιχεία που, όπως είπε, έχει αναδείξει η έρευνα του κόμματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε, πολλοί ανέμεναν τη διάλυση του κόμματος, ωστόσο οι μετρήσεις της κοινής γνώμης το εμφανίζουν πλέον «αρκετά πάνω από το 3%», κάτι που κατά τον ίδιο αποτυπώνει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τις θέσεις του.

Αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 υποστήριξε ότι η έρευνα του κόμματός του έχει φέρει στο φως «τέρατα και σημεία», επιμένοντας ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια και αναδιάρθρωση.

Η πιο αιχμηρή του αναφορά αφορούσε το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι δεν το έχει διαβάσει και «ούτε πρόκειται», σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «προσπαθεί να παρουσιαστεί ως σύγχρονος Οδυσσέας, ενώ στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με τον Μελάνθιο». Κατά τον ίδιο, το βιβλίο επιχειρεί να μετατρέψει «την ενοχή του σε αφέλεια».

Επανέφερε μάλιστα την κριτική του για τα γεγονότα του 2015, κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι «πρόδωσε την ετυμηγορία του δημοψηφίσματος και έδωσε στην τρόικα όσα είχε αρνηθεί ο Αντώνης Σαμαράς».

Σε ερώτηση για το αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να επανέλθει ως πρωθυπουργός, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε με την χαρακτηριστική φράση: «Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές».


