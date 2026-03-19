Βαρθολομιό: Χειροπέδες σε άνδρα για ναρκωτικά και «μαϊμού» δίκυκλα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα στο Βαρθολομιό προχώρησαν την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού, μετά από στοχευμένη έρευνα στην οικία του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, μεικτού βάρους -10,1- γραμμαρίων.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκελετός μοτοποδηλάτου και κινητήρας, τα οποία έφεραν αλλοιωμένα, παραποιημένα ή αποξεσμένα στοιχεία αναγνώρισης (αριθμούς πλαισίου και κινητήρα), τα οποία μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

