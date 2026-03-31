Βασιλιάς Κάρολος: Πρώτη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από 20 χρόνια

Σε μια κίνηση υψηλού διπλωματικού συμβολισμού, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η Βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου 2026. Πρόκειται για ένα ιστορικό ταξίδι, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στην Αμερική μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες (τελευταία ήταν της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2007) και την πρώτη του Καρόλου με το αξίωμα του Βασιλιά.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ και έχει ως κεντρικό άξονα τον εορτασμό της 250ής επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς και διμερείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Αν και οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν λίγο πριν την αναχώρηση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αποκάλυψε τους βασικούς σταθμούς: Επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους και ομιλία του Βασιλιά στο Κογκρέσο, που υπογραμμίζει τη «ειδική σχέση» (Special Relationship) Λονδίνου και Ουάσιγκτον.

🇬🇧🇺🇸 On advice of His Majesty’s Government, and at the invitation of The President of the United States, The King and Queen will undertake a State Visit to the United States of America. Their Majesties’ programme will celebrate the historic connections and the modern bilateral… pic.twitter.com/DY1CltXzVo — The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2026

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών στις ΗΠΑ, ο Βασιλιάς Κάρολος θα συνεχίσει το ταξίδι του μόνος προς τις Βερμούδες. Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που ο Κάρολος επισκέπτεται βρετανικό υπερπόντιο έδαφος ως μονάρχης.

Η ανακοίνωση του Παλατιού τονίζει ότι το ταξίδι αυτό στοχεύει στην τιμή των κοινών αξιών και των σύγχρονων σχέσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της βρετανικής διπλωματίας στη διεθνή σκηνή.

