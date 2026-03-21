Βασίλης Λαζαρίδης για τον πατέρα του: «Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης»

Τη δική του απάντηση στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη δίνει ο Βασίλης Λαζαρίδης, μιλώντας με συγκίνηση αλλά και σαφή θέση για τον πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη. Ο γιος του εκλιπόντος επιχειρηματία υπερασπίζεται τη μνήμη του, ενώ αναφέρεται και στη σχέση των γονιών του.

21 Μαρ. 2026 12:12
Pelop News

Με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο μίλησε ο Βασίλης Λαζαρίδης για τον πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη, στον απόηχο των δηλώσεων της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία σε πρόσφατη συνέντευξή της υποστήριξε ότι είχε υποστεί σωματική και ψυχολογική κακοποίηση στη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο γιος του εκλιπόντος επιχειρηματία, που δολοφονήθηκε το 2008, τοποθετείται δημόσια μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Bedtime Stories», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Με σαφή συναισθηματική φόρτιση, περιέγραψε τον πατέρα του ως έναν εξαιρετικά δοτικό και καλό άνθρωπο, απορρίπτοντας τις εικόνες που, όπως άφησε να εννοηθεί, επιχειρούν κάποιοι να δημιουργήσουν.

Όπως ανέφερε, τον ενοχλεί βαθιά όταν διατυπώνονται, κατά την άποψή του, ανακριβείς ισχυρισμοί που αλλοιώνουν την πραγματικότητα και δημιουργούν εντυπώσεις. Για τον ίδιο, ο πατέρας του υπήρξε πρόσωπο που αγαπήθηκε πολύ και που είχε έντονη ανθρωπιά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πολλοί τον θυμούνται ως έναν γενναιόδωρο άνθρωπο που βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη.

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαζαρίδης αναφέρθηκε και στη σχέση των γονιών του, Πόπης Μαλλιωτάκη και Μπάμπη Λαζαρίδη, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα ακούγονται γύρω από τον χωρισμό τους. Όπως είπε, τυπικά οι δύο τους δεν χώρισαν ποτέ, αφού δεν πήραν διαζύγιο, ενώ υποστήριξε ότι η απόφαση να απομακρυνθεί η μητέρα του από το σπίτι ήταν δική της επιλογή.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ποτέ δεν του εξηγήθηκε ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά τους, προσθέτοντας πως θα ήθελε να είχε ακούσει από τον πατέρα του απαντήσεις για ορισμένα ζητήματα που τον έχουν απασχολήσει και τον έχουν πληγώσει. Παρότι μίλησε με θερμά λόγια για εκείνον, δεν έκρυψε ότι υπήρξαν πράγματα στο παρελθόν που τον στενοχώρησαν και που θα ήθελε να είχε κατανοήσει καλύτερα.


Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στην προσωπικότητα της μητέρας του, λέγοντας ότι η παρουσία της προκαλούσε πάντοτε έντονη προσοχή και θαυμασμό, γεγονός που, όπως εκτίμησε, μπορούσε να εντείνει τη ζήλια του πατέρα του.

Η τοποθέτηση του Βασίλη Λαζαρίδη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο vidcast «Unblock», όπου η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για μια ιδιαίτερα σκληρή εμπειρία που, όπως υποστήριξε, έζησε δίπλα στον Μπάμπη Λαζαρίδη. Περιέγραψε μια σχέση μέσα στον φόβο, με ψυχολογική πίεση, σωματική κακοποίηση και απειλές, εξηγώντας ότι για χρόνια επέλεξε να μη μιλήσει δημόσια, κυρίως λόγω του βίαιου τρόπου με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του παιδιού της.

Η ίδια τόνισε ότι αισθανόταν εγκλωβισμένη και ανήμπορη να αντιδράσει, ενώ ανέφερε πως είχε σκεφτεί να ζητήσει βοήθεια, αλλά φοβόταν να το κάνει. Περιέγραψε, μάλιστα, έναν κύκλο βίας και συγγνώμης, λέγοντας πως όταν ένας άντρας σηκώνει χέρι σε μια γυναίκα, είναι πιθανό να το επαναλάβει.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη, η οποία μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα ειπώθηκαν για τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι στη δική τους κοινή πορεία δεν υπήρξε κακοποιητική συμπεριφορά, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο υποστηρικτικό τόσο προς την ίδια όσο και προς το παιδί τους.

Παράλληλα, αμφισβήτησε και την εκδοχή ότι ο επιχειρηματίας είχε χωρίσει πριν συνδεθεί με την Αγγελική Ηλιάδη, υποστηρίζοντας ότι η σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη δεν είχε τυπικά λυθεί εκείνη την περίοδο. Όπως είπε, δεν υπήρξε ούτε δικαστική διαδικασία ούτε επίσημος χωρισμός, ενώ επανέλαβε ότι στη δική της εμπειρία δεν είχε υποστεί βία από εκείνον.

Έτσι, η δημόσια συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του Μπάμπη Λαζαρίδη παίρνει πλέον νέα διάσταση, με τον γιο του να υπερασπίζεται τη μνήμη του, την πρώην σύζυγό του να απορρίπτει τις καταγγελίες και την Αγγελική Ηλιάδη να επιμένει στη δική της σκληρή μαρτυρία για όσα, όπως λέει, βίωσε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Τσακ Νόρις: Ο αποχαιρετισμός των σταρ και τα ανέκδοτα που τον έκαναν μύθο του διαδικτύου
12:48 Θεσσαλονίκη: Μόνο του σε δρόμο βρέθηκε παιδί 2,5 ετών – Συνελήφθη η μητέρα
12:36 Μαρινάκης για τη Μέση Ανατολή: «Σοβαρή κρίση με επικίνδυνες προεκτάσεις» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων
12:24 Πάτρα: «Απόντα από την πραγματική αγορά» χαρακτηρίζει τον Εμπορικό Σύλλογο η Εμπορική Ανανέωση
12:16 Νέα δεδομένα στην υπόθεση Τσαγκαράκη: Γνήσιοι μόνο οι 7 από τους 300 πίνακες, δεύτερη σύλληψη και 200.000 ευρώ
12:12 Βασίλης Λαζαρίδης για τον πατέρα του: «Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης»
12:07 Ο ΝΟΠ νέα δύσκολη αποστολή, υποδέχεται τον Υδραϊκό
12:05 Ντιέγκο Γκαρσία: Τι δείχνει η ιρανική επίθεση για το πραγματικό βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης
12:00 Στα δικαστήρια ο Τσαγκαράκης: Ευαγγέλιο, ύποπτοι πίνακες και 200.000 ευρώ στο επίκεντρο της έρευνας
11:48 Μπαράζ σεισμών σε Ήπειρο και Ιόνιο: Προσεισμική διέγερση «βλέπει» ο Παπαζάχος, πιο ψύχραιμη εκτίμηση από Παπαδόπουλο
11:36 Στο «κόκκινο» η δημόσια Υγεία στη Δυτική Ελλάδα: Η ΕΙΝΑ κλιμακώνει την πίεση για προσλήψεις, μισθούς και τέλος στην υπερεργασία
11:24 Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται ο 19χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας του Κλεομένη στην Καλαμαριά
11:12 Παρέμβαση με μήνυμα ευθύνης από τον Μητροπολίτη Πατρών για τη βία και την κρίση αξιών
11:03 Βέροια: Χειρουργήθηκε ο 7χρονος μετά την πτώση σε πάρκο – Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων
11:00 Πάτρα: Επανεκκίνηση συζητήσεων για το τρένο – Αναζητούν κοινή γραμμή
10:52 Παιχνίδι πρόκληση για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι, εντός ο Ερμής  
10:48 Νεκρός στα 54 του ο Νίκολας Μπρέντον – Θλίψη για τον αγαπημένο Ξάντερ του Buffy the Vampire Slayer
10:36 Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
10:33 Πάτρα και Δ. Αχαΐα στο μικροσκόπιο μετά τις φωτιές: Ξεκινούν έλεγχοι για διοξίνες, ρύπανση και κινδύνους στη δημόσια υγεία
10:25 Ένταση το πρωί σε γειτονιά της Πάτρας: Καβγάς ζευγαριού έφερε την Αστυνομία στην οδό Σαρανταπόρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
