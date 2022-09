Βασίλισσα Ελισάβετ: Νέο «επεισόδιο» με Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ – Ποια ήταν η κίνηση που εξόργισε

Μπορεί ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ να έχουν το δικό τους κοινό, ωστόσο αυτοί που κρίνουν αρνητικά την κάθε τους κίνηση δεν είναι λίγοι. Τελευταία «αφορμή» που έδωσε το ζευγάρι ήταν η κίνησή του να κρατά ο ένας το χέρι του άλλου φεύγοντας από την προχθεσινή τελετή προς τιμή της βασίλισσας Ελισάβετ.

Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας περπάτησαν την Παρασκευή πίσω από το φέρετρό κατά τη διάρκειας της πομπής από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Γουεστμίνστερ Χολ, όπου η σορός της βασίλισσας έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία.

Η βασιλική οικογένεια παρέμεινε στο Γουεστμίνστερ Χολ για μια 20λεπτη τελετή προτού εξέλθει από το κτίριο. Τα πλάνα από την τελετή κοινοποιήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο YouTube.

Εντονη κριτική

Μετά την τελετή ορισμένοι επικριτές άρχισαν να ειρωνεύονται τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ επειδή κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς αποχωρούσαν από την τελετή.

«Η βασιλική οικογένεια αφήνει την αγαπημένη μας βασίλισσα στο Γουεστμίνστερ Χολ με χάρη και αξιοπρέπεια εκτός από τον Χάρι και την Μέγκαν, που απλά πρέπει να κρατούν τα χέρια σαν δύο ερωτευμένοι έφηβοι. Μου σπάνε πραγματικά τα νεύρα» έγραψε χρήστης στα social media.

The Royal Family leave our beloved Queen in Westminster Hall with grace and dignity except for Harry and Meghan who just have to hold hands like two lovesick teenagers. They really get on my nerves.

Ένας άλλος σημείωσε: «Δεν μπορούν να κρατήσουν τους μακριά για δύο δευτερόλεπτα για να θρηνήσουν τη βασίλισσα (λες και την ενδιαφέρει κιόλας την Μέγκαν); Αν και δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς δεν παραλείπουν ποτέ να μη σέβονται το πρωτόκολλο και τη βασίλισσα».

Meghan and Harry walking out of Westminister hall holding hands… 🙄They can’t keep their hands to their sides for two seconds to mourn the Queen (as if Meghan would care to anyway)??? Though unsurprising as they never fail to disrespect the protocol and the Queen. pic.twitter.com/G31spFrEZC

— Tarah Heuss (@HeussTarah) September 14, 2022