Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
Έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) από την ΚΟΕ, η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, για όλες τις φάσεις μέχρι και τα Final-4 και από την Πάτρα συμμετείχαν ο ΝΟΠ και η ΝΕΠ.
Η κλήρωση ήταν βατή για τον ΝΟΠ που υποδέχεται το Ρέθυμνο χωρίς να σημαίνει ότι έχει εύκολη αποστολή, ενώ στον αντίποδα η ΝΕΠ θα χρειαστεί να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη γiα να παίξει με τον ΠΑΟΚ με τις αναμετρήσεις να είναι νοκ-άουτ.
Αναλυτικά:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Α’ ΦΑΣΗ, 5/11/2025:
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ (5)
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (6)
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (7)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (8)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 26/11/2025:
Νικητής 7 – ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (9)
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Νικητής 8 (10)
Νικητής 6 – Νικητής 5 (11)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ iRepair (12)
FINAL-4, 3-4/4/2026:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:
Νικητής 9 – Νικητής 10
Νικητής 11 – Νικητής 12.
