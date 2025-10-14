Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ

Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
14 Οκτ. 2025 19:14
Pelop News

Έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) από την ΚΟΕ, η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, για όλες τις φάσεις μέχρι και τα Final-4 και από την Πάτρα συμμετείχαν ο ΝΟΠ και η ΝΕΠ.

Η κλήρωση ήταν βατή για τον ΝΟΠ που υποδέχεται το Ρέθυμνο χωρίς να σημαίνει ότι έχει εύκολη αποστολή, ενώ στον αντίποδα η ΝΕΠ θα χρειαστεί να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη γiα να παίξει με τον ΠΑΟΚ με τις αναμετρήσεις να είναι νοκ-άουτ.

Αναλυτικά:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Α’ ΦΑΣΗ, 5/11/2025:

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ (5)

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (6)

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (7)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 26/11/2025:

Νικητής 7 – ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (9)

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Νικητής 8 (10)

Νικητής 6 – Νικητής 5 (11)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ iRepair (12)

FINAL-4, 3-4/4/2026:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:

Νικητής 9 – Νικητής 10

Νικητής 11 – Νικητής 12.
