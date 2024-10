Βελιγράδι: Συνάντηση Ερντογάν – Βούτσιτς σήμερα ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφτηκε στο Βελιγράδι, όπου θα συμμετάσχει σε επιχειρηματικό φόρουμ μαζί με τον ομόλογό του της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προγραμματίζεται η υπογραφή διαφόρων συμφωνιών διμερούς ενδιαφέροντος. Ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί στο Βελιγράδι με Τούρκους επενδυτές στη Σερβία καθώς και με Σέρβους επιχειρηματίες. Ο στόχος που θέτει η τουρκική πλευρά για τον ετήσιο όγκο εμπορικών συναλλαγών είναι τα 5 δισ. δολάρια.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφθασε χθες, Πέμπτη, στο Βελιγράδι, προερχόμενος από τα Τίρανα. Τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο «Νικόλα Τέσλα» ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η επίσημη τελετή υποδοχής έγινε σήμερα το μεσημέρι έξω από το κυβερνητικό κτήριο «Παλάτι της Σερβίας» στο Νέο Βελιγράδι.

«Καλωσήρθες στη Σερβία, αγαπητέ φίλε. Η επίσκεψη σας είναι μια ακόμη ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας μας. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο Βελιγράδι, θα εργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε τους οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας», έγραψε σε ανάρτηση του στο Instagram ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed by Serbian President Aleksandar Vucic in Belgrade during official visit that is expected to review bilateral relations and global and regional issues pic.twitter.com/ppILElFFfE

— TRT World (@trtworld) October 11, 2024