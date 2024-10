Τυφώνας Μίλτον: Σε ενεργειακή ασφυξία η Φλόριντα, αναμένονται δύο νέες τροπικές καταιγίδες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο κυκλώνας Μίλτον προκάλεσε τεράστια έλλειψη καυσίμων σε ολόκληρη τη Φλόριντα μετά το πέρασμά του το βράδυ της Τετάρτης.

Οι ζημιές επιδείνωσαν τις ελλείψεις που είχαν αρχίσει πριν φτάσει η καταιγίδα, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να αποφύγουν την καταστροφική πορεία του.

Σχεδόν το ένα τέταρτο από τα περίπου 7.900 πρατήρια καυσίμων στην πολιτεία έχουν ξεμείνει από καύσιμα, όπως ανέφερε την Πέμπτη η εταιρεία δεδομένων πετρελαίου GasBuddy. Η Oil Price Information Service (OPIS), μια άλλη εταιρεία που παρακολουθεί τον κλάδο, εκτίμησε ότι μέχρι και το 50% των πρατηρίων καυσίμων της πολιτείας δεν έχουν διαθέσιμα καύσιμα, σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή πετρελαίου της, Denton Cinquegrana, ο οποίος μίλησε στο ABC News.

Οι ειδικοί αναμένουν ότι οι ελλείψεις καυσίμων θα συνεχιστούν για ημέρες, δημιουργώντας δυσκολίες για τις επιχειρήσεις και την καθημερινή ζωή των πολιτών, καθώς η Φλόριντα προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα.

Η καθυστερημένη επιστροφή της βενζίνης στην περιοχή οφείλεται στην αναταραχή στο λιμάνι της Tampa Bay, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία, διαχειρίζεται πάνω από το 43% των εισαγωγών πετρελαίου της πολιτείας. Οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος θα επηρεάσουν επίσης την παροχή καυσίμων, καθώς τα πρατήρια καυσίμων εξαρτώνται από το ρεύμα για να αντλήσουν καύσιμα από τις δεξαμενές αποθήκευσης και να τα μεταφέρουν στα οχήματα, αναφέρουν οι ειδικοί.

«Αυτή η κατάσταση δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη», ανέφερε ο Jon Davis, επικεφαλής μετεωρολόγος της Everstream Analytics, μιλώντας στο ABC News. «Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να επιστρέψουν τα πράγματα στο φυσιολογικό».

Το λιμάνι της Tampa Bay, το οποίο παραμένει κλειστό, φαίνεται να απέφυγε σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη κλειστοί δρόμοι.

«Παρατηρήθηκαν κάποιες ζημιές σε κτίρια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σημαντικές φθορές στις αποβάθρες», ανέφερε σε ανακοίνωση η διοίκηση του λιμανιού. «Συνεργαζόμαστε με τους διαχειριστές των τερματικών καυσίμων μας για να αξιολογήσουμε τις εγκαταστάσεις τους και να δούμε πότε θα είναι σε θέση να επανέλθουν σε λειτουργία», συμπληρώνεται.

Η πιθανή επαναφορά της λειτουργίας του λιμανιού ή η συμπληρωματική παροχή καυσίμων μέσω φορτηγών εξαρτώνται και από το οδικό δίκτυο της πολιτείας, ορισμένα τμήματα του οποίου υπέστησαν ζημιές από την καταιγίδα, σημειώνουν οι ειδικοί. Αυτές οι υποδομές μπορεί να χρειαστεί επισκευές πριν οι μεταφορείς μπορέσουν να παραδώσουν καύσιμα με ασφάλεια στα πρατήρια.

Ακόμη και αν το λιμάνι της Tampa Bay επανέλθει σε λειτουργία και τα φορτηγά ενισχύσουν την αποκατάσταση του ζητήματος, ένα σημαντικό πρόσθετο πρόβλημα πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστεί και δεν είναι άλλο από τις ελλείψεις ρεύματος. Τα πρατήρια καυσίμων χρειάζονται ρεύμα για να αντλήσουν καύσιμα από τις δεξαμενές και να τα μεταφέρουν στα οχήματα των πελατών, ενώ περισσότεροι από 3,4 εκατομμύρια πελάτες στη Φλόριντα είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης poweroutage.us.

Σύμφωνα με το newsbeast, περισσότεροι από 50.000 τεχνικοί ηλεκτροδότησης έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της Φλόριντα για να αποκαταστήσουν το ρεύμα, δήλωσε ο κυβερνήτης Ron DeSantis την Πέμπτη.

«Σε έναν ιδανικό κόσμο, το ρεύμα επανέρχεται γρήγορα», δήλωσε ο Cinquegrana της OPIS. «Πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας μπορεί να δούμε ακόμη μερικά πρατήρια χωρίς καύσιμα, αλλά κατά κύριο λόγο η κατάσταση θα πλησιάσει το φυσιολογικό».

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την καταστροφική πορεία του τυφώνα Μίλτον που ευτυχώς έφτασε εξασθενημένος τις ακτές της Φλόριντα.

Viewing Hurricane Milton, from Space, as it cross Florida. What a heck of a light show! 😳 🎇pic.twitter.com/oJmvshdHxH #Satellite #ISS #StarLink #SpaceX #NASA #SpaceStation

